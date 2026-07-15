Loạt món Việt đang 'làm điên đảo' người trẻ Mỹ

Từ cà phê muối, bánh ram ít đến bánh khọt, các món Việt liên tiếp tạo nên những "cơn sốt", khiến không ít người Mỹ rơi vào tâm lý FOMO vì chưa kịp thưởng thức.

Bánh ram ít là một trong những món ăn tạo nên cơn sốt ở Mỹ gần đây. Ảnh: @bepthucduong.

Kishia Moore (sống tại California, Mỹ) biết đến bánh khọt Việt Nam sau khi xem một video trên TikTok. "Ngay khi thấy những chiếc bánh vàng giòn trông hấp dẫn, tôi đã tìm khắp nơi để ăn thử và thật may là khu vực tôi sống cũng có bán", cô nói với Tri Thức - Znews,

Kishia đã có dịp thưởng thức nhiều món ăn Việt như phở, bánh mì và đặc biệt yêu thích bún bò Huế. Theo cô, ẩm thực Việt ngày càng được người trẻ tại khu vực mình sinh sống ở California đón nhận, với nhiều nhà hàng Việt xuất hiện ngày một nhiều. Bánh xèo cũng đang dần trở nên phổ biến, dù đến nay cô vẫn chưa tìm được một địa chỉ bán món ăn này gần nơi ở.

Không chỉ Kishia Moore, nhiều người trẻ tại Mỹ cũng đang dành sự quan tâm lớn cho ẩm thực Việt. 2 tháng qua, các món Việt như cà phê muối, bánh ram ít, bánh khọt... liên tục được giới trẻ Mỹ săn đón, quay video ăn thử trên mạng xã hội.

Cà phê muối

Từ cuối tháng 5, thức uống mang đậm dấu ấn Việt Nam bất ngờ gây sốt tại Mỹ, với nhiều video trải nghiệm tập trung vào phiên bản được bán tại chuỗi 85°C Bakery Cafe. Đựng trong chiếc cốc mang đi cỡ lớn, sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê và lớp kem mặn nhanh chóng thu hút sự tò mò của nhiều thực khách.

Nhà sáng tạo nội dung Nour T cho biết cô đã đến thử ngay khi biết 85°C Bakery Cafe có chi nhánh tại New York. Trong video chia sẻ trải nghiệm, cô cùng một người bạn liên tục dành lời khen cho thức uống này. Người bạn đi cùng nhận xét đây là một trong những ly cà phê ngon nhất anh từng thưởng thức. Trong khi Nour T cho rằng sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê và lớp kem mặn tạo nên hương vị "hoàn hảo".

Cà phê muối của Việt Nam liên tục nhận lời khen từ các nhà sáng tạo nội dung Mỹ. Ảnh: Nour T, Cindy.

Tại bang Minnesota, nhà sáng tạo nội dung Cindy cũng không giấu được sự hào hứng khi cuối cùng có thể thưởng thức món đồ uống đang được nhiều người nhắc đến. Ngay sau khi thương hiệu đang gây sốt với cà phê muối mở cửa hàng tại khu vực cô sinh sống, Cindy đã tìm đến để thử cà phê muối. Cô liên tục gật gù, bày tỏ sự thích thú và nhiều lần khen hương vị của thức uống này.

Không chỉ tạo sức hút tại Mỹ, cà phê muối còn được CNN Travel giới thiệu là một trong những thức uống đặc trưng của Việt Nam. Theo hãng thông tấn, thức uống ra đời tại một quán cà phê nhỏ ở Huế vào năm 2010, kết hợp cà phê, sữa đặc và lớp kem mặn để tạo nên hương vị cân bằng giữa vị đắng và vị ngọt. Sau bài viết này, cà phê muối tiếp tục được nhiều tờ báo và tạp chí du lịch quốc tế nhắc đến như một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến Việt Nam.

Bánh ram ít

Sau cà phê muối, đến lượt bánh ram ít - món bánh dân dã của xứ Huế - trở thành cái tên được cộng đồng yêu ẩm thực tại Mỹ truyền tay nhau. Cuối tháng 5, hàng loạt video ăn thử món bánh này bắt đầu xuất hiện trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem và kéo theo làn sóng tìm kiếm tại các nhà hàng Việt, đặc biệt ở khu vực California.

Một trong những video tạo hiệu ứng mạnh nhất đến từ Julia Vương, nhà sáng tạo nội dung gốc Việt tại Mỹ. Sau khi thưởng thức bánh ram ít tại một nhà hàng Việt, cô dành nhiều lời khen cho sự kết hợp giữa hai lớp bánh với kết cấu đối lập: phần đế ram chiên giòn rụm, phía trên là bánh ít mềm dẻo cùng nhân tôm, thịt đậm đà.

Video nhanh chóng khiến nhiều người tò mò, tìm đến các nhà hàng chuyên món Huế để trải nghiệm. Nhiều TikToker khác cũng chia sẻ rằng họ sẵn sàng chờ hàng chục phút để được thử món bánh vốn không phổ biến như phở hay bánh mì tại Mỹ.

Giới trẻ và KOL Mỹ thưởng thức bánh ram ít. Ảnh: Julia Vương, Starlaeats.

Theo các nhà hàng Việt tại Westminster (California), nhu cầu tăng mạnh trong tháng 5 và tháng 6 khiến bánh ram ít trở thành một trong những món bán chạy nhất. Dù có giá khoảng 11- 16 USD mỗi phần và quy trình chế biến khá cầu kỳ, nhiều quán vẫn duy trì công thức truyền thống của Huế với lớp bánh ít dẻo đặt trên bánh ram chiên giòn, ăn kèm nước mắm pha, nhằm giữ nguyên hương vị gốc.

Không chỉ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, bánh ram ít còn từng được chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đưa vào top 5 loại bánh truyền thống có vỏ bột gạo nếp ngon nhất Việt Nam.

Bánh khọt

Sang tháng 6 và đầu tháng 7, bánh khọt tiếp tục trở thành cái tên được giới trẻ Mỹ nhắc đến dày đặc.

Một trong những video tạo sức hút lớn nhất đến từ Cami Petyn, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Ngay sau miếng bánh đầu tiên, cô thừa nhận mình "đã biết trước sẽ mê món này".

Cô đặc biệt yêu thích lớp vỏ vàng giòn, phần nhân tôm cùng cách ăn kết hợp với rau sống và nước mắm. Không lâu sau đó, cặp đôi Emma & EJ và nhà sáng tạo nội dung Jayla Trenyce cũng đăng video mukbang bánh khọt, liên tục dành lời khen cho hương vị và độ giòn đặc trưng của món ăn.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung và các bạn trẻ ở Mỹ thi nhau đăng video mukbang bánh khọt Việt Nam. Ảnh: Cami Petyn, Emma & EJ.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, bánh khọt còn nhiều lần được truyền thông và các chuyên trang ẩm thực quốc tế ghi nhận. Năm 2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đưa bánh khọt vào danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á, đồng thời mô tả đây là món bánh mặn làm từ bột gạo, thường phủ tôm hoặc các loại nhân khác, ăn kèm rau thơm và nước chấm.

Trước đó, CNN cũng xếp bánh khọt vào danh sách 40 món ăn ngon nhất Việt Nam, xem đây là một trong những đặc sản mà du khách nên thử khi khám phá ẩm thực Việt.