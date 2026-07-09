Thêm quán cà phê mới của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Mỹ

Thương hiệu cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa khai trương cửa hàng mới tại bang Texas, tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch phát triển 100 điểm bán tại Mỹ.

Mặt tiền cửa hàng mới vừa khai trương tại thành phố Garland, bang Texas (Mỹ).

Ngày 8/7, Trung Nguyên Legend khai trương cửa hàng mới tại thành phố Garland, bang Texas. Đây là điểm bán tiếp theo của thương hiệu tại Mỹ sau các cửa hàng hoạt động trước đó ở California, Oregon và một số địa phương khác.

Cửa hàng nằm trên đường West Walnut, khu vực tập trung nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng và siêu thị của thành phố Garland. Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn địa điểm này nhằm tiếp cận cả khách hàng bản địa lẫn cộng đồng người Việt đang sinh sống tại bang Texas.

Menu phục vụ các dòng đồ uống quen thuộc của cà phê Việt như cà phê phin, cà phê sữa đá, đồng thời bổ sung một số thức uống biến tấu như cà phê trứng, cà phê cốt dừa hay cà phê chuối. Cửa hàng được thiết kế theo phong cách đặc trưng của chuỗi với tông màu nâu - đen chủ đạo, kết hợp vật liệu gỗ và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa cà phê Việt.

Khách hàng trong ngày khai trương cửa hàng mới.

Thương hiệu bắt đầu hiện diện tại Mỹ bằng cửa hàng đầu tiên tại bang California vào năm 2023, sau đó tiếp tục mở thêm các điểm bán tại Portland (bang Oregon), Houston (bang Texas)...

Trước đó, doanh nghiệp từng công bố mục tiêu phát triển khoảng 100 không gian cà phê tại Mỹ trong dài hạn. Bên cạnh hệ thống cửa hàng, các sản phẩm cà phê rang xay và cà phê hòa tan của doanh nghiệp cũng đã được phân phối thông qua nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử tại quốc gia này.

Việc mở rộng diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới và có mức tiêu dùng duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo National Coffee Data Trends do Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (National Coffee Association - NCA) công bố tháng 4/2025, khoảng 66% người trưởng thành tại Mỹ uống cà phê mỗi ngày, mức cao nhất trong hơn 20 năm và cao hơn tất cả các loại đồ uống khác ngoài nước đóng chai. Người Mỹ uống cà phê cũng tiêu thụ trung bình khoảng 3 cốc mỗi ngày, trong khi tỷ lệ sử dụng cà phê đặc sản tiếp tục tăng.

Bên trong một cửa hàng của thương hiệu tại Mỹ.

Trong khi đó, riêng trên đường West Walnut, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu cà phê độc lập như Cafe Frida, thậm chí có một số quán do người Việt vận hành như Bếp và Phin.

Trung Nguyên Legend được thành lập năm 1996 bởi ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người thường được gọi với biệt danh "vua cà phê" - với hệ thống khoảng 1.110 cửa hàng cà phê trên toàn cầu.

Trước đó, ngày 10/3, thương hiệu cũng khai trương cửa hàng mới tại Bellaire Boulevard, TP Houston, bang Texas (Mỹ).