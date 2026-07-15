Sự thật về nếp gấp hình tam giác trên giấy vệ sinh khách sạn

Nếp gấp hình tam giác ở đầu cuộn giấy vệ sinh không đơn thuần để trang trí. Theo các chuyên gia, đây là cách khách sạn ngầm thông báo phòng tắm đã được dọn dẹp.

Giấy vệ sinh khách sạn được gấp hình tam giác ở đầu cuộn. Ảnh minh họa: @brizmaker.

Dù lưu trú ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới, du khách đều có thể bắt gặp một chi tiết quen thuộc trong phòng tắm khách sạn. Đó là đầu cuộn giấy vệ sinh được gấp gọn thành hình tam giác hướng xuống. Đây là dấu hiệu mà hầu hết khách sạn đều muốn khách nhận ra, nhưng ít người biết ý nghĩa thực sự đằng sau.

Nhà văn David Feldman, được xem là chuyên gia hàng đầu về "nghệ thuật gấp giấy vệ sinh" (toilegami), cho biết nếp gấp này không phải chi tiết trang trí ngẫu nhiên mà là một "thông điệp im lặng" giữa nhân viên khách sạn và khách lưu trú, nhằm báo hiệu phòng tắm đã được dọn dẹp cẩn thận.

Theo Feldman, chi tiết nhỏ này giúp khách có cảm giác chưa có ai chạm vào cuộn giấy sau khi nhân viên hoàn tất việc vệ sinh, dù trên thực tế cuộn giấy có thể đã được vị khách trước sử dụng.

Ông dẫn lời James P. McCauley, Giám đốc điều hành Hiệp hội Holiday Inns Quốc tế: "Khách sạn muốn mang lại cho khách sự yên tâm rằng phòng tắm đã được làm sạch sau khi vị khách trước sử dụng".

Thoạt nhìn, nếp gấp hình tam giác có vẻ chỉ là một chi tiết trang trí giúp phòng tắm gọn gàng hơn. Tuy nhiên, mục đích thực sự của nó là xác nhận phòng đã được vệ sinh và chuẩn bị cho vị khách tiếp theo. Nói cách khác, đây giống như một "con dấu chất lượng", thông báo chưa có ai sử dụng nhà vệ sinh kể từ khi nhân viên buồng phòng hoàn tất việc dọn dẹp.

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp phòng tắm khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Khác với những chiếc khăn tắm được gấp thành hình con vật hay các vật dụng trang trí cầu kỳ, nếp gấp trên cuộn giấy vệ sinh rất kín đáo, đến mức nhiều người không để ý. Nhưng khi hiểu ý nghĩa của nó, chi tiết này mang lại cảm giác yên tâm rằng căn phòng đã được vệ sinh kỹ lưỡng và sẵn sàng đón khách.

Theo các chuyên gia, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Khi bước vào một căn phòng từng có người khác sử dụng, khách lưu trú phải đặt niềm tin vào quy trình vệ sinh của khách sạn. Những chi tiết nhỏ như nếp gấp trên giấy vệ sinh góp phần củng cố niềm tin đó mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.

Ngoài kiểu gấp hình tam giác truyền thống, một số nhân viên còn tạo hình quạt, bông hoa hoặc nhiều kiểu trang trí cầu kỳ khác từ giấy vệ sinh. Sự thay đổi này cho thấy ngay cả những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày cũng có thể trở thành cơ hội để tạo dấu ấn cá nhân.

Ở góc độ rộng hơn, theo một số chuyên gia, nếp gấp giấy vệ sinh còn phản ánh cách các hành vi được hình thành và lan truyền trong xã hội. Nhiều năm trước, tiến sĩ Susan Blackmore từng sử dụng ví dụ này để minh họa khái niệm "meme".

Nếp gấp hình tam giác ở đầu cuộn giấy vệ sinh khách sạn. Ảnh: Vlada Karpovich/Pexels.

Đây không phải những hình ảnh hài hước phổ biến trên mạng xã hội, mà là học thuyết do giáo sư Richard Dawkins đề xuất nhằm lý giải cách các ý tưởng và hành vi được truyền từ người này sang người khác thông qua quá trình lan truyền văn hóa.

Theo bà, việc gấp đầu cuộn giấy vệ sinh là ví dụ điển hình. Đây là hành vi gần như không tạo ra giá trị cụ thể nhưng vẫn được nhân viên buồng phòng ở khắp thế giới lặp lại, từ các khách sạn tại Manhattan (Mỹ) đến những vùng hẻo lánh ở Ấn Độ.

Con người có xu hướng sao chép những gì mình nhìn thấy rồi tiếp tục truyền lại cho người khác. Theo thời gian, một thói quen xuất hiện trong một phòng khách sạn có thể trở thành quy ước ngầm được hàng triệu người duy trì.