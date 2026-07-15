'Gươm ánh sáng' gây sửng sốt trên bầu trời Côn Đảo

Trong lúc chờ mây tan để chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, Huy Trường bất ngờ chứng kiến những cột sáng nhiều màu vươn thẳng lên bầu trời. Thực tế đây là hiện tượng "cột sáng" hiếm gặp.

Cảnh tượng hiếm gặp gây sửng sốt ở Côn Đảo Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".

Đêm 10/7, Trần Hải Huy Trường (37 tuổi) dẫn nhóm khách du lịch đến Côn Đảo săn dải ngân hà (milky way). Thời tiết không thuận lợi khi mây dày đặc che kín bầu trời, cả đoàn quyết định ngồi chờ với hy vọng mây sẽ tan.

Đến khoảng 23h, họ bất ngờ phát hiện những vệt sáng lạ trông như "gươm ánh sáng" xuất hiện trên bầu trời. "Các bạn nữ trong đoàn reo lên là 'sao băng'. Tôi biết đó không phải sao băng, nhưng cũng chưa biết chính xác là hiện tượng gì, chỉ kịp lấy máy ảnh chụp lại", Trường kể với Tri Thức - Znews.

Lần đầu chứng kiến hiện tượng này sau nhiều năm theo đuổi nhiếp ảnh thiên văn, Trường vừa tò mò vừa háo hức. Sau khi tìm hiểu, anh được biết đây là hiện tượng cột sáng (light pillars).

Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng từ mặt đất, trong trường hợp này là từ đội tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi, phản xạ qua các tinh thể băng trong lớp mây mỏng ở tầng cao, tạo thành những cột sáng kéo dài theo phương thẳng đứng.

Những cột sáng nhiều màu sắc giữa dải ngân hà trên bầu trời Côn Đảo đêm 10/7.

Theo các chuyên gia, hiện tượng này vốn hiếm gặp vì cần hội tụ nhiều điều kiện về nguồn sáng và khí quyển. Đặc biệt, các cột sáng xuất hiện tại Côn Đảo lần này còn mang nhiều màu sắc như cam, đỏ, xanh lá và xanh dương, thay vì chỉ có màu trắng như một số trường hợp từng được ghi nhận tại Việt Nam.

"Tôi cảm thấy rất may mắn. Vốn là người có tình yêu dành cho thiên văn và nhiếp ảnh thiên văn, suốt 3 năm qua tôi đã đi chụp bầu trời đêm ở nhiều nước trên thế giới nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy", anh nói.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Trường ghi lại được hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp tại Côn Đảo. Trước đó, anh từng chứng kiến "vệt hồng khổng lồ" trên bầu trời, trùng thời điểm Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Văn Xương trên đảo Hải Nam.

Hiện tượng này được gọi là space jellyfish, chỉ xuất hiện khi hội đủ nhiều điều kiện về thời gian, vị trí quan sát và góc chiếu của Mặt Trời. Ở độ cao đó, khí xả của tên lửa vẫn được ánh Mặt Trời chiếu sáng trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối. Do đó, người quan sát sẽ nhìn thấy một đám mây khí xả màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc giống một sao chổi khổng lồ.

Nhóm du khách chứng kiến hiện tượng những cột sáng nhiều màu sắc giữa dải ngân hà trên bầu trời Côn Đảo đêm 10/7.

Ngoài ra, giữa tháng 4, cũng tại Côn Đảo, Trường còn ghi lại được hình ảnh sao chổi có chu kỳ quỹ đạo khoảng 170.000 năm đi qua Trái Đất. "Thiên nhiên thật kỳ diệu, có thể mang đến những món quà đặc biệt, nếu bạn chịu khó ra ngoài và xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ", anh tâm sự.

Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi TP.HCM, rộng khoảng 76 km2, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng một giờ bay hoặc có thể lựa chọn tàu cao tốc để ra đảo.

Hòn đảo sở hữu lợi thế hiếm nơi nào ở Việt Nam có được là bầu trời đêm rất ít ô nhiễm ánh sáng. Phần lớn diện tích đảo và vùng biển xung quanh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, giúp bầu trời tối hơn đáng kể so với nhiều vùng biển và hòn đảo khác, tạo điều kiện lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà.

Vệt sáng đỏ hồng xuất hiện giữa bầu trời dải ngân hà ở Côn Đảo tối 5/7.

"Mùa dải ngân hà" tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11. Đầu mùa, dải ngân hà thường mọc vào khoảng 5h nên thời gian chụp khá ngắn. Sau mỗi tháng, thiên hà mọc sớm hơn khoảng một giờ. Đến tháng 7, hiện tượng này xuất hiện từ khoảng 19h.

Từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng vì dải ngân hà hiện diện lâu nhất trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, đây cũng là cao điểm mùa mưa nên nhiều mây, khiến việc săn ảnh khó khăn hơn so với giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4, khi thời tiết vẫn trong mùa khô.

Gần đây, tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Theo tạp chí, hòn đảo sở hữu vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ.

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 410.000 lượt khách, đạt 67% kế hoạch năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, tăng 62%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách chiêm ngưỡng dải ngân hà ở Côn Đảo, tháng 6/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.