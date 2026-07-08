Hiện tượng lạ hiếm gặp tại hòn đảo 'bí ẩn nhất thế giới' ở Việt Nam

Vệt sáng đỏ hồng khổng lồ xuất hiện trên nền dải ngân hà ở Côn Đảo tối 5/7 khiến nhiều du khách bất ngờ. Hiện tượng này được xác định là đám mây khí xả của tên lửa từ Trung Quốc.

Vệt sáng đỏ hồng xuất hiện giữa bầu trời dải ngân hà ở Côn Đảo tối 5/7.

Khoảng 20h50 ngày 5/7, khi đang dẫn một nhóm du khách chụp milky way (dải ngân hà) tại mũi Chân Chim (Đặc khu Côn Đảo), Trần Hải Huy Trường (37 tuổi) bất ngờ nhìn thấy một khối sáng màu đỏ hồng xuất hiện trên bầu trời.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một đám mây phát sáng bất thường. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, khối sáng ngày càng lớn, kéo dài như sao chổi khổng lồ vắt ngang dải ngân hà.

"Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này. Hiện tượng kéo dài khoảng 15 phút. Một số du khách may mắn đã có bức ảnh để đời khi trong cùng một khung hình vừa có dải ngân hà, vừa có vệt sáng khổng lồ với màu sắc rực rỡ - một sự hội ngộ rất hiếm", Trường nói với Tri Thức - Znews.

"Sao chổi" đỏ hồng

Khi xem lại ảnh, Huy Trường khá bất ngờ, thậm chí lo lắng vì nghĩ các vệt hồng xuất hiện do cảm biến máy ảnh bị nhiễm ánh sáng tia cực tím hoặc hồng ngoại. Anh lập tức dừng buổi chụp dải ngân hà cho du khách để thử nhiều tấm khác. Càng chụp, vệt sáng càng lan rộng và hiện rõ hơn.

Kiểm tra lại thời gian chụp và lịch phóng tên lửa, anh phát hiện hiện tượng trùng với thời điểm Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 8A từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Văn Xương trên đảo Hải Nam.

Du khách dưới bầu trời dải ngân hà và vệt sáng đỏ hồng ở Côn Đảo tối 5/7.

Theo Tân Hoa Xã, lúc 21h43 ngày 5/7 (20h43 giờ Hà Nội), Trung Quốc phóng thành công tên lửa Trường Chinh 8A mang theo một nhóm vệ tinh mới. Sau khi rời bệ phóng, nhóm vệ tinh được đưa vào quỹ đạo định sẵn thành công. Những bức ảnh tại Côn Đảo được ghi lại vào khoảng 20h57, khi tên lửa đã bay lên tầng khí quyển rất cao.

Theo Trường, hiện tượng này được gọi là "space jellyfish", chỉ xuất hiện khi hội đủ nhiều điều kiện về thời gian, vị trí người quan sát và góc chiếu của Mặt Trời.

"Ở độ cao đó, khí xả của tên lửa vẫn được ánh Mặt Trời chiếu sáng, trong khi mặt đất đã chìm trong bóng tối. Do đó, người quan sát sẽ thấy một đám mây khí xả màu đỏ hồng rực, có hình giọt nước hoặc giống một sao chổi khổng lồ", anh giải thích, bày tỏ bất ngờ khi một buổi săn dải ngân hà bình thường lại vô tình ghi được khoảnh khắc hiếm gặp.

"Đúng là thiên nhiên và vũ trụ lúc nào cũng biết cách tạo ra những bất ngờ", anh nói.

Theo thời gian, vệt sáng ngày càng lan rộng và rõ nét.

"Mùa dải ngân hà" ở Côn Đảo

Huy Trường từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên quan dữ liệu tại TP.HCM. Niềm đam mê "săn" dải ngân hà đến với anh sau khi tình cờ xem một video timelapse (tua nhanh) của một nhiếp ảnh gia Trung Quốc trên YouTube.

Từ niềm đam mê ban đầu, anh dần gắn bó với nhiếp ảnh thiên văn. Sau nhiều năm làm công việc văn phòng, anh quyết định rẽ hướng. "Tôi chưa từng nghĩ việc chụp dải ngân hà sẽ trở thành công việc, nhưng đến nay vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục", anh nói. Đầu năm nay, anh chuyển đến Côn Đảo để tiếp tục theo đuổi hành trình ghi lại bầu trời đêm.

Từ tháng 3, anh bắt đầu chụp dải ngân hà khi phần lõi thiên hà mọc đủ sớm để có nhiều thời gian ghi hình trước lúc bình minh. "Mùa dải ngân hà" tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11. Đầu mùa, dải ngân hà thường mọc vào khoảng 5h nên thời gian chụp khá ngắn. Sau mỗi tháng, thiên hà mọc sớm hơn khoảng một tiếng. Đến tháng 7, hiện tượng thiên nhiên này xuất hiện từ khoảng 19h.

Du khách "săn" thành công dải ngân hà ở Côn Đảo.

Về lý thuyết, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng vì dải ngân hà hiện diện lâu nhất trên bầu trời ban đêm. Tuy nhiên, đây cũng là cao điểm mùa mưa nên mây nhiều, khiến hành trình săn ảnh khó khăn hơn các tháng 2-4, khi thời tiết vẫn còn mùa khô.

Để lên kế hoạch chụp, Trường thường tra cứu lịch thiên văn nhằm xác định thời điểm dải ngân hà mọc cũng như giờ Mặt Trăng mọc/lặn để tránh ô nhiễm ánh sáng.

"Mỗi lần săn được dải ngân hà trong điều kiện trời quang, không mây đều mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt vì đây là điều không dễ gặp", anh nói.

Theo Trường, Côn Đảo có lợi thế hiếm nơi nào ở Việt Nam có được là bầu trời đêm rất ít ô nhiễm ánh sáng. Phần lớn diện tích đảo và vùng biển xung quanh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Nhờ vậy, bầu trời tại đây tối hơn đáng kể so với nhiều vùng biển, hòn đảo khác, tạo điều kiện lý tưởng để quan sát và chụp dải ngân hà.

Huy Trường chinh phục dải ngân hà ở sa mạc Atacama.

Ngoài Côn Đảo, Trường từng chụp dải ngân hà tại nhiều vùng núi Tây Bắc, sa mạc Atacama ở Chile và Bolivia, Vườn quốc gia Sequoia (Mỹ) và dãy Himalaya ở Nepal. Theo anh, mỗi nơi đều có màu sắc bầu trời và phong cảnh khác nhau, nhưng Côn Đảo lại thuận lợi hơn nhiều về điều kiện tác nghiệp.

"Nhiều nơi phải lái xe rất xa hoặc trekking (đi bộ đường dài) vài ngày mới tới điểm chụp. Ban đêm nhiệt độ có khi xuống 0 đến âm 20 độ C khiến thiết bị dễ gặp trục trặc. Còn ở Côn Đảo, tôi chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe để đến điểm chụp, thời tiết cũng rất dễ chịu", anh nói.

Tháng 6, tạp chí Travel + Leisure của Mỹ công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Theo tạp chí du lịch, hòn đảo thuộc TP.HCM này mang vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ. Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi TP.HCM, rộng khoảng 76 km2, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng một tiếng bay hoặc có thể lựa chọn tàu biển cao tốc để đến đây.