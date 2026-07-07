5 bài đăng bằng tiếng Trung của Haaland sau khi 'hủy diệt' Brazil

Sau khi giúp Na Uy lần đầu vào tứ kết World Cup bằng chiến thắng trước Brazil, Erling Haaland đăng 5 bài viết bằng tiếng Trung trên Weibo và Douyin, nhanh chóng tạo cơn sốt.

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tạo dấu ấn ngoài sân cỏ sau khi giúp Na Uy đánh bại Brazil để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Ngay sau trận đấu, chân sút 25 tuổi đăng liên tiếp 5 bài viết bằng tiếng Trung trên các nền tảng Weibo và Douyin, nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Sau trận đấu, Haaland chia sẻ một bức ảnh selfie trong phòng thay đồ cùng dòng trạng thái "Well well well" kèm câu tiếng Trung có nghĩa là "Ai mà ngờ được". Cách diễn đạt ngắn gọn nhưng hài hước được nhiều người cho là thể hiện đúng tâm trạng ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc của các cầu thủ Na Uy sau kỳ tích.

Bài đăng trên Douyin nhanh chóng thu hút hơn 1,2 triệu lượt thích và khoảng 40.000 bình luận.

Màn ăn mừng của Haaland không dừng ở đó. Anh đăng thêm nhiều hình ảnh, video hậu trường, cùng các đồng đội và người hâm mộ thực hiện động tác "chèo thuyền" ăn mừng, cảm ơn những người đã cổ vũ đội tuyển. Tiền đạo của Manchester City cũng chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen.

Haaland bên bạn gái Isabel sau khi hủy diệt Brazil trên sân vận động ở New York, Mỹ, rạng sáng 6/7. Ảnh: @isabellaa.

Ở một bài đăng khác, Haaland lựa chọn ca khúc Norwegian Forest của ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Wu Bai làm nhạc nền. Cách lựa chọn này được nhiều người hâm mộ nói tiếng Trung đánh giá là một chi tiết tinh tế và hài hước, bởi tên bài hát vừa gợi nhắc đến Na Uy, vừa là ca khúc quen thuộc với khán giả khu vực.

Câu nói "Ai mà ngờ được" nhanh chóng trở thành cụm từ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, như một cách tóm gọn hành trình cổ tích của Na Uy khi đội bóng loại Brazil để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Độ nổi tiếng của Haaland tại Trung Quốc cũng tăng mạnh trong những tuần gần đây. Kể từ khi mở tài khoản Weibo và Douyin vào ngày 6/6, anh đã thu hút khoảng 1,6 triệu người theo dõi trên Weibo và 5,2 triệu người theo dõi trên Douyin chỉ sau một tháng.

Khoảnh khắc Haaland bắt trend "nuốt tàu" gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Sức hút của Haaland tại Trung Quốc đã hình thành từ thời anh còn khoác áo Borussia Dortmund. Nhờ khả năng ghi bàn ấn tượng, anh được người hâm mộ đặt các biệt danh như "Người máy Bắc Âu" hay "Tiền đạo robot".

Sau khi chuyển đến Manchester City năm 2022 và liên tiếp phá nhiều kỷ lục ghi bàn, Haaland càng củng cố vị thế của một ngôi sao bóng đá được yêu thích tại thị trường này.

Theo truyền thông Trung Quốc, điều khiến Haaland khác biệt không chỉ nằm ở thành tích trên sân cỏ. Người hâm mộ còn yêu thích những biểu cảm cường điệu, khiếu hài hước có phần vụng về và những khoảnh khắc dễ trở thành "meme" trên mạng xã hội.

Với biệt danh "Habao" (tạm dịch: "Bé Ha"), Haaland đã trở thành một gương mặt quen thuộc trong văn hóa meme và hài hước Internet của giới trẻ Trung Quốc.

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