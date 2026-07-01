Thống kê chỉ ra Haaland hiệu quả nhất lịch sử World Cup

Chỉ với 69 lần chạm bóng, Erling Haaland ghi 5 bàn tại World Cup 2026, tạo nên tỷ lệ ghi bàn cao nhất lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

Haaland có lối chơi không cần chạm bóng quá nhiều. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland không phải mẫu tiền đạo chạm bóng nhiều, nhưng mỗi lần bóng tìm đến chân anh đều có thể trở thành khác biệt. Sau vòng 1/16 World Cup 2026, chân sút người Na Uy đang sở hữu thống kê khiến cả giải đấu phải chú ý.

Theo dữ liệu từ Opta, Haaland ghi 5 bàn chỉ sau 69 lần chạm bóng, tương đương 7,25% số lần chạm bóng chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là tỷ lệ cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào có ít nhất 60 lần chạm bóng trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Kỷ lục mới giúp ngôi sao Na Uy vượt qua hàng loạt chân sút nổi tiếng. Oleg Salenko đứng thứ hai với tỷ lệ 6% tại World Cup 1994, Goncalo Ramos xếp thứ ba với 5% ở World Cup 2022. Lionel Messi chỉ đạt 3,87% tại World Cup 2026, Harry Kane là 3,8%, còn huyền thoại Gerd Muller sở hữu tỷ lệ 3,5%.

Điều đáng nói là Haaland không cần tham gia quá nhiều vào lối chơi để tạo dấu ấn. Trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, tiền đạo sinh năm 2000 chỉ chạm bóng 27 lần trong hơn 90 phút nhưng vẫn tung ra 4 cú dứt điểm và ghi bàn quyết định ở phút 86, đưa Na Uy lần đầu tiên thắng một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Phong độ bùng nổ ấy cũng nối dài chuỗi thành tích ghi bàn đáng nể của Haaland dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Anh đã có 25 bàn chỉ sau 13 trận gần nhất cho Na Uy và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Bắc Âu trên hành trình tại World Cup 2026.

Ở vòng 1/8, Haaland cùng các đồng đội sẽ chạm trán Brazil. Trước một ứng viên vô địch, Na Uy có thể bị đánh giá thấp hơn, nhưng với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của chân sút 25 tuổi, đội bóng Nam Mỹ chắc chắn không thể cho phép mình lơ là dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Thống kê của Opta về tỷ lệ tạo ra bàn thắng trong tổng số pha chạm bóng ở World Cup. Ảnh: Opta.

Highlights Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.