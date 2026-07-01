Haaland phản ứng khi bị chê 'mất tích 90 phút'

Bị nói "mất tích 90 phút rồi bất ngờ ghi bàn", Erling Haaland không phản ứng gay gắt mà còn thích thú chia sẻ lại bài đăng gây sốt trên mạng xã hội.

Phản ứng hài hước của Haaland.

Sau khi giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 1/7, tiền đạo của Man City chia sẻ lại một bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó mô tả đầy dí dỏm về phong cách ghi bàn đặc trưng của anh.

Bài viết có đoạn: "Bạn gần như không thấy anh ta xuất hiện trong suốt 90 phút, rồi bất ngờ từ đâu xuất hiện để kết liễu trận đấu bằng một cú đệm bóng đơn giản nhất mà bạn từng thấy". Kèm theo là khoảnh khắc Haaland chạm bóng cận thành và biểu tượng cười ra nước mắt.

Đáng chú ý, Haaland không cảm thấy khó chịu trước lời trêu chọc. Ngược lại, anh còn đăng lại trên trang cá nhân, cho thấy sự thoải mái và tự tin về phong cách chơi bóng vốn đã trở thành thương hiệu.

Thực tế, pha lập công quyết định của chân sút 25 tuổi không đẹp mắt. Sau đường căng ngang thuận lợi của Patrick Berg từ cánh phải, Haaland chỉ chạm nhẹ bóng trong vùng cấm. Dù vậy, bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi, mang về chiến thắng quý giá cho Na Uy.

Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà đánh dấu trận quốc tế thứ 13 liên tiếp Haaland nổ súng. Tiền đạo sinh năm 2000 cũng cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia với tốc độ nhanh nhất lịch sử.

Với Na Uy, họ sẽ chạm trán Brazil ở vòng 16 đội vào ngày 6/7.

Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.