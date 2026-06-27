Haaland cán mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử

Erling Haaland ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bờ Biển Ngà, đồng thời trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Haaland ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland lại tạo thêm một dấu mốc đáng sợ trong sự nghiệp. Rạng sáng 1/7, tiền đạo sinh năm 2000 ghi bàn giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026, qua đó giành vé đi tiếp.

Pha lập công này cũng đưa Haaland chạm cột mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử đạt thành tích này, một con số đủ để khiến cuộc so sánh với Cristiano Ronaldo nóng trở lại. Siêu sao người Bồ đã có 145 bàn sau 231 trận khoác áo tuyển quốc gia.

Với Haaland, mọi cột mốc ghi bàn đều bị kéo gần lại. Anh không cần quá nhiều chạm bóng, không cần xuất hiện liên tục trong trận đấu, nhưng chỉ một khoảng trống là đủ để tạo khác biệt. Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất về khả năng ghi bàn trong màu áo đội tuyển. Nhưng Haaland đang đi trên một quỹ đạo rất khác: ít màu mè, ít phô diễn, nhưng hiệu suất lạnh lùng.

Tiền đạo Na Uy trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là Haaland không khoác áo một đội tuyển có sức mạnh áp đảo như Bồ Đào Nha, Argentina, Pháp hay Brazil. Na Uy không phải thế lực lớn của bóng đá thế giới. Vì vậy, việc anh liên tục ghi bàn ở cấp đội tuyển càng cho thấy giá trị đặc biệt.

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà cũng giúp Haaland có thêm sân khấu tại World Cup 2026. Na Uy đi tiếp, còn tiền đạo của Man City tiếp tục có cơ hội nâng cao thành tích ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể biến kỷ lục của Ronaldo thành mục tiêu thực tế, thay vì một giấc mơ xa. Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn của anh, mà còn ở việc Na Uy có thể tiến đủ sâu để trao thêm cơ hội cho chân sút số một của mình hay không.

Ở tuổi sung sức, Haaland vẫn còn nhiều năm phía trước. Và với một tiền đạo sinh ra để ghi bàn, cột mốc 60 có thể mới chỉ là điểm khởi đầu.

Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.