Mùa hè biến động nhất lịch sử Man City

Manchester City chuẩn bị bước vào cuộc đại tu đội hình quy mô lớn khi hàng loạt ngôi sao như Ruben Dias hay Rodri có thể rời Etihad hè này.

Nhiều ngôi sao có thể rời Manchester City hè này.

Theo The Athletic , đợt thanh lọc này không chỉ nhắm vào các nhân tố dự bị mà còn đe dọa đến cả những trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Tâm điểm của sự chú ý đang dồn vào Ruben Dias khi Real Madrid bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Sự ra đi của trung vệ người Bồ Đào nha, nếu xảy ra, sẽ là một tổn thất lớn cho hàng phòng ngự.

Trong khi đó, tương lai của Rodri vẫn nằm trong vòng nghi vấn khi anh chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, dù ban lãnh đạo "The Citizens" đang nỗ lực giữ chân ngôi sao người Tây Ban Nha bằng mọi giá.

Bên cạnh các trụ cột, danh sách thanh lý của Man City còn kéo dài với những cái tên như Nathan Ake và Mateo Kovacic. Bộ đôi Jack Grealish và Kalvin Phillips cũng được đưa lên sàn chuyển nhượng và sẽ rời đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Đáng chú ý, ngay cả những cái tên mới tới câu lạc bộ chưa lâu là Nico Gonzalez và Omar Marmoush cũng có nguy cơ phải ra đi sớm. Sự biến động còn lan tỏa đến vị trí của James Trafford, Savinho hay Tijjani Reijnders.

Trong đó, tương lai của tuyển thủ Hà Lan phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu anh có nằm trong kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên Enzo Maresca hay không.

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