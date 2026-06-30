Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mùa hè biến động nhất lịch sử Man City

  • Thứ ba, 30/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester City chuẩn bị bước vào cuộc đại tu đội hình quy mô lớn khi hàng loạt ngôi sao như Ruben Dias hay Rodri có thể rời Etihad hè này.

Nhiều ngôi sao có thể rời Manchester City hè này.

Theo The Athletic, đợt thanh lọc này không chỉ nhắm vào các nhân tố dự bị mà còn đe dọa đến cả những trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Tâm điểm của sự chú ý đang dồn vào Ruben Dias khi Real Madrid bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Sự ra đi của trung vệ người Bồ Đào nha, nếu xảy ra, sẽ là một tổn thất lớn cho hàng phòng ngự.

Trong khi đó, tương lai của Rodri vẫn nằm trong vòng nghi vấn khi anh chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, dù ban lãnh đạo "The Citizens" đang nỗ lực giữ chân ngôi sao người Tây Ban Nha bằng mọi giá.

Bên cạnh các trụ cột, danh sách thanh lý của Man City còn kéo dài với những cái tên như Nathan Ake và Mateo Kovacic. Bộ đôi Jack Grealish và Kalvin Phillips cũng được đưa lên sàn chuyển nhượng và sẽ rời đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Đáng chú ý, ngay cả những cái tên mới tới câu lạc bộ chưa lâu là Nico Gonzalez và Omar Marmoush cũng có nguy cơ phải ra đi sớm. Sự biến động còn lan tỏa đến vị trí của James Trafford, Savinho hay Tijjani Reijnders.

Trong đó, tương lai của tuyển thủ Hà Lan phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu anh có nằm trong kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên Enzo Maresca hay không.

CĐV Man City ăn mừng chế giễu Arsenal CĐV Man City ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League đêm 19/4.

Man City chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh

Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng.

06:21 26/6/2026

Chelsea ra giá bán Malo Gusto cho Man City

Chelsea chỉ chấp nhận để Malo Gusto ra đi nếu nhận đủ khoảng 88 triệu euro, trong bối cảnh Manchester City và nhiều ông lớn châu Âu đang theo sát hậu vệ người Pháp.

11:03 25/6/2026

Man City mất bộn tiền cho Chelsea vì Maresca

Manchester City và Chelsea đang tiến gần đến một thỏa thuận tài chính cho phép Enzo Maresca chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng của "The Citizens".

20:42 20/6/2026

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

manchester city premier league rodri manchester city premier league rodri

    Đọc tiếp

    PSG doi gia khung neu ban Barcola hinh anh

    PSG đòi giá khủng nếu bán Barcola

    1 giờ trước 21:00 30/6/2026

    0

    Mức giá chuyển nhượng 116 triệu bảng mà PSG đưa ra cho Bradley Barcola đang trở thành rào cản tài chính cực lớn đối với tham vọng của cả Liverpool lẫn Arsenal.

    Hang cong 278 trieu euro thach thuc Phap hinh anh

    Hàng công 278 triệu euro thách thức Pháp

    2 giờ trước 20:00 30/6/2026

    0

    Isak, Gyökeres và Elanga là hy vọng lớn nhất của Thụy Điển trong trận đấu với tuyển Pháp sở hữu hàng công đắt giá bậc nhất thế giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý