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Thể thao

Man City chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh

  • Thứ sáu, 26/6/2026 06:21 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng.

Sau nhiều tuần theo đuổi và liên tục bị từ chối, lời đề nghị mới nhất của đội chủ sân Etihad gửi đi vào thứ Năm nhận được sự đồng thuận từ phía Forest.

Dù mức phí cụ thể chưa được công bố chính thức, các nguồn tin từ The Athletic khẳng định con số này vượt qua kỷ lục 125 triệu bảng, cao hơn mức giá 106 triệu và 120 triệu bảng trong các lần hỏi mua trước đó.

Thương vụ hiện chỉ còn chờ bước cuối cùng là thỏa thuận cá nhân giữa cầu thủ và câu lạc bộ. Do Anderson đang cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup, các thủ tục pháp lý và lễ ký kết dự kiến sẽ được lùi lại cho đến sau khi giải đấu kết thúc. Tiền vệ này dự kiến sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế ngay tại New York vào thứ Sáu.

Về phía Manchester City, việc chiêu mộ thành công Anderson đánh dấu một bước ngoặt lớn trong giai đoạn chuyển giao hậu Pep Guardiola. Đội bóng này được cho là đã vượt mặt kình địch Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ người Anh.

Song song đó, "The Citizens" đang rục rịch bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Chelsea, Enzo Maresca, vào ghế nóng và tiếp tục săn đón hậu vệ Malo Gusto để củng cố lực lượng.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest đang nhắm tới Lucas Bergvall của Tottenham như một phương án thay thế tiềm năng sau khi chấp nhận chia tay trụ cột quan trọng nhất của mình.

Eliot Anderson - người khiến Manchester United phải theo đuổi Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest nổi lên nhờ lối chơi đa năng và cường độ cao, trở thành mục tiêu được Manchester United đặc biệt quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.

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Huy Trưởng

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