Người hùng U17 World Cup của Indonesia đạp đối thủ thô bạo
Hôm 19/4, Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá vào đối thủ khi U20 Bhayangkara FC thua 1-2 trước U20 Dewa United ở giải trẻ Elite Pro Academy (EPA).
CĐV Man City ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League đêm 19/4.
Hôm 19/4, khoảnh khắc Eric Cantona dẫn dắt dàn huyền thoại MU ra sân chuẩn bị cho trận giao hữu ở Hàn Quốc khiến người hâm mộ bùng nổ cảm xúc.
Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.
Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.
Tối 19/4, Manchester City có chiến thắng kịch tính 2-1 trước chính Arsenal tại vòng 33 Premier League khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.
Tối 19/4, Aston Villa và Sunderland tạo nên trận cầu 7 bàn thắng thuộc vòng 33 Premier League.
Tối 19/4, Liverpool thắng nghẹt thở Everton với tỷ số 2-1 thuộc vòng 33 Premier League.
Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.
Hôm 18/4, Youtuber Max Fosh châm lửa đốt thẻ vàng trong trận đấu từ thiện tại sân Wembley.