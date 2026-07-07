Đà Nẵng thời còn thưa khách Tây hơn 30 năm trước

Năm 1991-1992, Hans-Peter Grumpe (quốc tịch Đức) đến Đà Nẵng 2 năm liên tiếp. Điểm đến này nằm trong hành trình phượt Việt Nam của ông. Qua ống kính của Grumpe, Đà Nẵng hiện lên với vẻ mộc mạc, bãi biển vắng lặng, dòng khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc chưa ồ ạt như hiện nay. Trong ảnh là khung cảnh Đà Nẵng năm 1992 nhìn từ cửa sổ máy bay, không có bóng dáng của những tòa nhà cao tầng.

Góc đường Ông Ích Khiêm giao với Đỗ Quang nhìn từ cửa sổ khách sạn - nơi nam du khách lưu trú. Đường phố sạch sẽ, xích lô chở khách mỗi ngày đều đỗ sẵn trên vỉa hè. Du khách nội địa chủ yếu là cán bộ công tác, thăm thân, nghỉ mát ngắn ngày. Khách quốc tế chưa chiếm số đông như hiện tại. Thời điểm này, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn đứng chung đơn vị hành chính, đến năm 1997 mới chia tách.

Nhịp sống của thành phố lớn nhất miền Trung năm 1991-1992 chậm rãi. Hầu hết ngôi nhà tọa lạc bên bờ sông Hàn được xây san sát, theo phong cách nông thôn, mái lợp ngói. Người dân chưa có ôtô riêng, dễ thấy nhất là xích lô, xe đạp, xe máy Honda Super Cub.

Đường Hùng Vương năm 1991 luôn đông đúc người qua lại vào giờ cao điểm. Các quầy xăng lẻ xuất hiện dọc theo vỉa hè, bởi lúc này cây xăng còn hiếm. Đoạn đường này giao với đường Ông Ích Khiêm, người địa phương gọi là ngã 4 chợ Cồn . Hiện khu vực này đổi tên thành ngã 4 trung tâm chợ Cồn, góc đường là siêu thị GO hiện đại.

Biển Mỹ Khê năm 1991-1992 chưa du lịch hóa, vẫn mang dáng vẻ hoang sơ và tĩnh lặng, thưa thớt du khách đến tắm, chủ yếu là trẻ em làng chài và khu vực lân cận chơi đùa. Buổi sáng sớm, bãi biển nhộn nhịp ngư dân gỡ lưới, vá chài. Trên bãi cát không có ô hay ghế nằm, chỉ là quán nước nhỏ bán trà cho người đi biển. Giai đoạn 2023-2025, bãi biển này liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nổi bật là năm 2024, Mỹ Khê xếp thứ 6/10 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisor công bố.

Đầu những năm 1990, phương tiện chuyên chở khách nội tỉnh, quãng đường ngắn hay đi tuyến Đà Nẵng - Huế là xe đò. Ở bến xe Đà Nẵng, xe thường chất đầy hàng hóa trên nóc, người bám sau đuôi xe, thậm chí ngồi trên mui xe. Xe đò cũng không dễ đón, dù đứng trên quốc lộ.

Xe đò thời điểm này vừa chở khách vừa chở hàng, dùng động cơ đốt than do khó khăn về nhiên liệu, nhu cầu đi lại lớn nhưng chưa có nhiều xe chuyên dụng.

Năm 1991, chùa Tam Thai đã có tuổi đời 360 năm, nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể Ngũ Hành Sơn. Trải qua nhiều lần trùng tu trước đó, ngôi chùa vẫn còn giữ nhiều nét cổ kính, hòa quyện với cảnh núi đá và đời sống Phật giáo của địa phương. Hiện chùa Tam Thai đã trở thành một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách.

Khu vực Ngũ Hành Sơn năm 1991, nhà cửa vẫn còn thưa thớt. Vào năm này, việc khai thác đá tại đây bắt đầu bị cấm.

Khung cảnh nhiều người đan bao tải vải bố bên ngoài chợ Cồn . Với người dân Đà Nẵng, khu chợ này là nơi mua bán, trao đổi chính với nhiều gian hàng bày bán nối tiếp nhau. Người bán chủ yếu là người địa phương, các mặt hàng gồm thực phẩm, may mặc, giày dép, vải vóc... Vào những dịp cuối tuần hoặc lễ, chợ tấp nập hơn, có thêm nhiều người từ các vùng lân cận đến mua bán.

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống nhất cả nước, với chi phí sinh hoạt hợp lý, ẩm thực địa phương ngon và nhịp sống thư thái.

Theo Cơ quan Thống kê Đà Nẵng, tổng lượng khách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 9,8 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt. Năm 2025, ngành du lịch khép lại rực rỡ với 19,1 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt.