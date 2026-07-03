Ở Đà Nẵng, khách quốc tế đông hơn khách Việt

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm gần 53%.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sáng 2/7, Cơ quan Thống kê TP Đà Nẵng công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Báo cáo cho thấy trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Điểm sáng nổi bật là ngành du lịch với gần 9,8 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7% và chiếm tới 52,8% tổng lượng khách lưu trú. Trong khi đó, khách nội địa đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 16,2%.

Đà Nẵng có tỷ lệ khách quốc tế lưu trú vượt trội so với khách nội địa. Trong khi đó, tính chung cả nước, ngành du lịch phục vụ tổng khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tế và 81 triệu lượt khách nội địa trong 6 tháng đầu năm, tương đương tỷ lệ khách quốc tế đạt khoảng 13% so với tổng lượng khách du lịch.

Người dân mặc áo dài đi dạo phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Cơ quan Thống kê Đà Nẵng, kết quả này đến từ hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, việc mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế cùng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách nước ngoài.

Sự tăng trưởng đồng đều của cả thị trường khách quốc tế và nội địa đã tạo động lực cho hệ thống lưu trú, dịch vụ du lịch cũng như nhiều ngành kinh tế liên quan phát triển. Qua đó, tiếp tục củng cố vị thế của Đà Nẵng là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam.

Cùng với lượng khách tăng cao, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 32.400 tỷ đồng , tăng 21,6% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 22,4% tổng doanh thu dịch vụ của thành phố.

Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 9.883 tỷ đồng , tăng 19,4%; doanh thu ăn uống đạt 22.517 tỷ đồng , tăng 22,5%, phản ánh nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực tiếp tục gia tăng theo đà phục hồi của ngành du lịch.

Bên cạnh các số liệu tăng trưởng ấn tượng, sức hút của Đà Nẵng còn được phản ánh qua xu hướng tìm kiếm của du khách. Theo dữ liệu công bố từ nền tảng du lịch Traveloka tháng 6 vừa qua, Đà Nẵng cùng Phú Quốc (An Giang) hiện là hai điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam.