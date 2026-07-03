Lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác qua góc nhìn khách quốc tế

Trong dòng người đổ về trung tâm TP.HCM tối 2/7, nhiều du khách quốc tế tìm hiểu thêm về hai tên gọi "Sài Gòn" và "TP.HCM" gắn với các thời kỳ lịch sử của thành phố.

Du khách Ấn Độ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối 2/7.

Giữa dòng người ken đặc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 2/7, không ít du khách nước ngoài dừng lại trước các tấm pano lớn ghi dòng chữ "50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh" để tìm hiểu tại sao thành phố có hai tên gọi quen thuộc cùng tồn tại trong đời sống.

Câu hỏi ấy từng là thắc mắc của không ít khách quốc tế khi lần đầu tìm hiểu về thành phố lớn nhất Việt Nam. Trên bản đồ là "TP.HCM", trên những cuốn cẩm nang du lịch hay trong câu chuyện của người dân lại là "Sài Gòn". Hai cái tên cùng tồn tại, nhưng không phải ai cũng hiểu vì sao.

Đúng dịp thành phố kỷ niệm 50 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều du khách nước ngoài đã có cơ hội tìm thấy lời giải ngay giữa bầu không khí lễ hội ở trung tâm thành phố.

Không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và hình ảnh người dân, du khách chờ xem trình diễn 3D Mapping tại tòa nhà UBND thành phố, tối 2/7.

Lần đầu đặt chân đến TP.HCM đúng vào dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác, Taylor Berkowitz đến từ New York (Mỹ) cho biết anh đã biết đến sự kiện từ trước thông qua các thông tin trên mạng. Vì vậy, khi lên kế hoạch cho chuyến đi, anh không khỏi háo hức khi nhận ra mình sẽ có cơ hội hòa vào bầu không khí của một sự kiện đặc biệt.

Theo Taylor, việc tìm hiểu câu chuyện về hai tên gọi "Sài Gòn" và "TP.HCM" giúp anh hiểu thêm về lịch sử của thành phố. Bầu không khí đông vui tại khu vực trung tâm với hàng nghìn người dân cùng đổ về theo dõi các hoạt động kỷ niệm cũng để lại cho anh nhiều ấn tượng.

Khi được hỏi về điểm khác biệt giữa các lễ kỷ niệm ở Việt Nam và quê hương mình, Taylor nói: "Việt Nam chắc chắn có đồ ăn ngon hơn".

Taylor Berkowitz ghi lại không khí sôi động tại TP.HCM với loạt sự kiện đặc sắc.

Nếu với Taylor, hai tên gọi giúp anh hiểu thêm về lịch sử, thì với Ardsa Karasu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, điều thú vị là sau nhiều lần quay lại, anh không còn bối rối mỗi khi nghe người này gọi là Sài Gòn, người khác gọi là TP.HCM.

"Dù gọi là Sài Gòn hay TP.HCM, đây vẫn là một thành phố tuyệt vời," Arda nói. Anh tin rằng không chỉ riêng mình, nhiều du khách quốc tế khi nghe nhắc đến TP.HCM hay Sài Gòn đều hiểu đó là cùng một thành phố, nổi tiếng với nền ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện và sự hiếu khách.

Nhiều năm trước, trên các diễn đàn du lịch quốc tế, câu hỏi "Sài Gòn và TP.HCM có phải là hai thành phố khác nhau?" xuất hiện khá thường xuyên. Nhưng cùng với sự phát triển của du lịch Việt Nam và lượng thông tin ngày càng phong phú, ngày càng nhiều du khách đã hiểu rằng đó là hai tên gọi gắn với hai giai đoạn lịch sử của cùng một đô thị.

Chính vì vậy, việc có mặt đúng dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến chuyến đi của họ mang thêm một ý nghĩa đặc biệt, thay vì chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ.

Ardsa Karasu (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình chờ xem 3D Mapping từ rất sớm dù trời đang mưa.

Không phải ai cũng chủ động lên kế hoạch để chứng kiến sự kiện này.

Abhay Kabra và Manali Baser (Ấn Độ) chọn TP.HCM làm điểm đến cho tuần trăng mật vì muốn khám phá một thành phố năng động, giàu bản sắc văn hóa và nổi tiếng với ẩm thực. Họ hoàn toàn không biết về lễ kỷ niệm cho đến khi thấy dòng người đổ về khu vực trung tâm, tay cầm cờ đỏ sao vàng và cùng hướng về sân khấu chính.

Sự tò mò khiến cả hai quyết định nán lại.

Điều đọng lại trong họ không chỉ là những tiết mục nghệ thuật hay không khí lễ hội kéo dài đến tối muộn, mà còn là cách người dân sẵn sàng giải thích về sự kiện, chỉ đường, chụp ảnh giúp những vị khách xa lạ và mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt bỡ ngỡ của du khách.

Abhay Kabra và Manali Baser (Ấn Độ), lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào trong tuần trăng mật tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Dù không hiểu hết ý nghĩa lịch sử của sự kiện, họ vẫn cảm nhận được niềm vui qua cách người dân cùng nhau hòa vào ngày hội, cũng như sự thân thiện, hiếu khách khi sẵn sàng chia sẻ thông tin, chỉ đường hay chụp ảnh giúp du khách. Với nhiều người, chính bầu không khí ấm áp và cởi mở ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc về TP.HCM và con người Việt Nam.

Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt nhất của dịp kỷ niệm của thành phố. Với người dân, đây là dịp nhìn lại một dấu mốc lịch sử. Còn với nhiều du khách quốc tế, đây là lần đầu họ hiểu vì sao nơi này vừa là Sài Gòn trong ký ức, vừa là TP.HCM của hôm nay. Hai cái tên, một thành phố và một ngày mà họ tình cờ trở thành những vị khách may mắn được chứng kiến.