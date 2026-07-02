Pháo hoa rực trời TP.HCM mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Từ buổi chiều, nhiều người đã đến sớm để tìm kiếm vị trí đẹp. Những nơi "đắc địa" để có tầm nhìn thuận lợi nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng hay Công viên Sáng tạo đều chật kín. Cơn mưa khá lớn từ chiều cũng không ngăn được sự háo hức của đông đảo người dân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Cúc (phường Nhiêu Lộc) nói: "Tôi đến đây rất sớm, chỉ muốn được xem pháo hoa chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Chúng tôi không ngại trời mưa. Đây cũng là dịp để đi chơi cùng gia đình, ai cũng vui vẻ". Ảnh: Hoài Bảo.