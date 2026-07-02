Pháo hoa rực trời TP.HCM mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

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Tối 2/7, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm của TP.HCM để theo dõi chương trình pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Ảnh: Anh Tú.
Từ buổi chiều, nhiều người đã đến sớm để tìm kiếm vị trí đẹp. Những nơi "đắc địa" để có tầm nhìn thuận lợi nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng hay Công viên Sáng tạo đều chật kín. Cơn mưa khá lớn từ chiều cũng không ngăn được sự háo hức của đông đảo người dân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Cúc (phường Nhiêu Lộc) nói: "Tôi đến đây rất sớm, chỉ muốn được xem pháo hoa chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Chúng tôi không ngại trời mưa. Đây cũng là dịp để đi chơi cùng gia đình, ai cũng vui vẻ". Ảnh: Hoài Bảo.
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Ban tổ chức cho biết trong chương trình pháo hoa nghệ thuật, toàn thành phố sẽ sử dụng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật các loại. Đáng chú ý, tại trận địa pháo hoa này sẽ lần đầu tiên áp dụng hệ thống bắn pháo hoa tự động 100%. Ảnh. Duy Hiệu.
Nhiều người dân vui vẻ khi cùng gia đình ngắm nhìn màn pháo hoa rực sáng trên các công trình biểu tượng của thành phố. Ảnh: Duy Hiệu.
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Có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.
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Ngoài ra còn có 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại xã Tân Nhựt, phường Tăng Nhơn Phú, phường Tân Mỹ, xã Đất Đỏ, đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh, phường Lái Thiêu, khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương (phường Phú Mỹ). Ảnh: Anh Tú.
Hình ảnh pháo hoa rực sáng trên tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) cùng các công trình biểu tượng khiến nhiều người xem choáng ngợp. Ảnh: Duy Hiệu - Hoài Bảo.
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Trước màn pháo hoa rực rỡ, TP.HCM đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và biểu diễn 3D Mapping với chủ đề “Sức sống thành phố trẻ”, cùng các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa. Sau khi xem trình diễn 3D Mapping, Thu Thảo (24 tuổi) cùng nhóm bạn di chuyển nhanh ra bến Bạch Đằng để xem pháo hoa. "Tôi rất mong chờ đến ngày hôm nay để được xem sự kiện này. Tôi cảm nhận được tình yêu nước, yêu thành phố lan tỏa khắp nơi", cô nói. Ảnh: Quỳnh Danh.
Chương trình là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần mang đến không gian văn hóa, nghệ thuật giữa lòng thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh - Duy Hiệu.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.