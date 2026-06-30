Mãn nhãn màn 3D Mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Ngay trước thời điểm chương trình bắt đầu, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn. Song nhiều người dân vẫn mặc áo mưa, che ô hoặc đứng dưới mái hiên dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ đợi theo dõi màn trình diễn.

Theo ban tổ chức, buổi tổng duyệt diễn ra nhằm rà soát toàn bộ các hạng mục kỹ thuật, nội dung nghệ thuật và công tác tổ chức trước khi chương trình chính thức phục vụ công chúng miễn phí vào ngày 1-2/7, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Các hiệu ứng đồ họa hiện đại phủ kín mặt tiền tòa nhà, tạo nên những chuyển động sống động. Nhiều phân cảnh sử dụng các dải ánh sáng đa sắc, hiệu ứng hạt sáng và đồ họa không gian, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Xen kẽ là những hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam cùng các biểu tượng đặc trưng của TP.HCM, được thể hiện bằng phong cách đồ họa đương đại.

Thời điểm sự kiện diễn ra, không ít người tranh thủ ghi lại hình ảnh bằng điện thoại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngày diễn ra trình diễn ánh sáng 3D Mapping chính thức diễn ra vào 19h30 ngày 1-2/7.

Bên cạnh khu vực trụ sở UBND TP.HCM, công tác tổng duyệt cũng được triển khai tại Hội trường Thống nhất (phường Bến Thành), Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Đây đều là những điểm diễn quan trọng trong chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác .

Đại diện UBND TP.HCM cho biết các sự kiện nhằm ôn lại chặng đường nửa thế kỷ phát triển của thành phố mang tên Bác, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm trưng bày hàng trăm bức ảnh tư liệu quý, giúp người xem nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu trong mọi lĩnh vực của TP.HCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.