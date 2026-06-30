Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Mãn nhãn màn 3D Mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

  • Thứ ba, 30/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM rực sáng với màn trình diễn 3D Mapping mãn nhãn trong buổi tổng duyệt, sẵn sàng phục vụ người dân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

TP.HCM anh 1

Tối 29/6, tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, chương trình tổng duyệt biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.
TP.HCM anh 2

Ngay trước thời điểm chương trình bắt đầu, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn. Song nhiều người dân vẫn mặc áo mưa, che ô hoặc đứng dưới mái hiên dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, chờ đợi theo dõi màn trình diễn.

TP.HCM anh 3

Theo ban tổ chức, buổi tổng duyệt diễn ra nhằm rà soát toàn bộ các hạng mục kỹ thuật, nội dung nghệ thuật và công tác tổ chức trước khi chương trình chính thức phục vụ công chúng miễn phí vào ngày 1-2/7, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
TP.HCM anh 4TP.HCM anh 5TP.HCM anh 6TP.HCM anh 7

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn công nghệ 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM. Công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi trở thành "màn hình" khổng lồ với hàng triệu điểm sáng liên tục chuyển động theo nền nhạc.
TP.HCM anh 8

Các hiệu ứng đồ họa hiện đại phủ kín mặt tiền tòa nhà, tạo nên những chuyển động sống động. Nhiều phân cảnh sử dụng các dải ánh sáng đa sắc, hiệu ứng hạt sáng và đồ họa không gian, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng.
TP.HCM anh 9

Xen kẽ là những hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam cùng các biểu tượng đặc trưng của TP.HCM, được thể hiện bằng phong cách đồ họa đương đại.
TP.HCM anh 10

Thời điểm sự kiện diễn ra, không ít người tranh thủ ghi lại hình ảnh bằng điện thoại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngày diễn ra trình diễn ánh sáng 3D Mapping chính thức diễn ra vào 19h30 ngày 1-2/7.
TP.HCM anh 11

Bên cạnh khu vực trụ sở UBND TP.HCM, công tác tổng duyệt cũng được triển khai tại Hội trường Thống nhất (phường Bến Thành), Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Đây đều là những điểm diễn quan trọng trong chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.
TP.HCM anh 12TP.HCM anh 13TP.HCM anh 14TP.HCM anh 15

Đại diện UBND TP.HCM cho biết các sự kiện nhằm ôn lại chặng đường nửa thế kỷ phát triển của thành phố mang tên Bác, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm ảnh 50 năm TP.HCM mang tên Bác thu hút đông đảo người dân

Triển lãm trưng bày hàng trăm bức ảnh tư liệu quý, giúp người xem nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu trong mọi lĩnh vực của TP.HCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác.

20 giờ trước

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Nhung lop 'tram tich' lam nen TP.HCM tri thuc hinh anh

Những lớp 'trầm tích' làm nên TP.HCM tri thức

09:25 26/6/2026 09:25 26/6/2026

0

Nhân dịp 50 năm TP.HCM mang tên Bác, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tác giả Phạm Công Luận chia sẻ với Tri Thức - Znews về ký ức, cảm hứng sáng tạo và bản sắc của thành phố.

Hon the Ronaldo khoe dang tren bai bien o My hinh anh

Hôn thê Ronaldo khoe dáng trên bãi biển ở Mỹ

7 giờ trước 23:48 29/6/2026

0

Trong lúc Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026, Georgina Rodriguez thu hút sự chú ý khi tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển ở Miami (Mỹ).

Duy Hiệu - Vi Lê

TP.HCM TP.HCM 3d mapping 50 năm kỷ niệm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý