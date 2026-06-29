Triển lãm ảnh 50 năm TP.HCM mang tên Bác thu hút đông đảo người dân

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Sáng 29/6, triển lãm ảnh "50 năm Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM - Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình" chính thức được khai mạc. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các lãnh đạo ban, sở, ngành.
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Bà Nguyễn Thị Thanh, một cựu quân nhân, vào TP.HCM công tác và sinh sống năm 1976, đúng năm thành phố chính thức mang tên Bác. "Tôi thấy tự hào, xúc động khi tham quan triển lãm ảnh hôm nay, những bức ảnh đánh dấu nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Tình cảm của chính quyền, quân đội dành cho đồng bào luôn được gìn giữ suốt nhiều năm", bà Thanh chia sẻ.
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Triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh và tư liệu tiêu biểu, giới thiệu những mốc son chói lọi của cách mạng, các thành tựu nổi bật và khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.
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Triển lãm diễn ra tại đường Đồng Khởi (Công viên Chi Lăng) từ đường đoạn giao với đường Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn). Người dân và du khách có mặt từ sớm để theo dõi lễ khai mạc và tham quan triển lãm trong ngày khai mạc.
Nổi bật trong các tác phẩm ảnh trưng bày là Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc chính thức đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM được ban hành ngày 2/7/1976.
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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc triển lãm, ôn lại chặng đường nửa thế kỷ kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong 50 năm qua.
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Khu vực triển lãm mở cửa tự do và là điểm tham quan hoàn toàn ngoài trời.
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Chuỗi triển lãm ảnh diễn ra từ 1-11/7 tại các khu vực trung tâm. Hàng trăm bức ảnh sẽ giúp người xem nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của TP.HCM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
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Ngoài ra, nhiều triển lãm cấp cơ sở sẽ được tổ chức tại các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các cụm dân cư, khu công nghiệp, khu sinh hoạt cộng đồng trong địa bàn thành phố.