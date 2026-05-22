TP.HCM phát động tác phẩm báo chí về 50 năm thành phố mang tên Bác

TP.HCM kêu gọi các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về dấu mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác, ưu tiên các tác phẩm có tính phát hiện và bản sắc.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu.

Chiều 22/5, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý I/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khuyến khích các cơ quan báo chí đẩy mạnh thực hiện các tác phẩm về sự kiện “Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác”. Theo đó, ban tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí phát huy thế mạnh riêng, đầu tư các tác phẩm độc đáo, giàu dấu ấn và tăng cường truyền thông đa nền tảng để lan tỏa giá trị của sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết quý I/2026 ghi nhận 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí tham gia xét chọn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chỉ có 58 tác phẩm từ 17 đơn vị.

Đại diện tạp chí Tri Thức - Znews nhận thư khen của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Các tác phẩm tập trung vào những vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM, nổi bật ở các thể loại phóng sự, chính luận và báo chí đa phương tiện. Hội đồng xét chọn đã công nhận 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc được hỗ trợ theo Quyết định số 5815 ngày 13/5/2026.

Trong số các tác phẩm được ghi nhận có chuỗi phóng sự ảnh về Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 của Tri Thức - Znews. Nhóm tác giả là Đức An, Khương Nguyễn và Phương Lâm.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM bước vào năm đầu tiên vận hành theo mô hình mới sau sáp nhập. Lễ hội Đường sách Tết vì thế được mở rộng quy mô với nhiều hoạt động lan tỏa tri thức, bồi đắp văn hóa đọc cho người dân thành phố. Qua các phóng sự ảnh, Tri Thức - Znews khắc họa không khí sôi động của lễ hội đầu năm cùng chiều sâu các hoạt động văn hóa đọc diễn ra tại không gian này.