Hàng nghìn người tham quan Đường sách Tết 2026 ở TP.HCM

|
19h tối ngày 15/2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 (phường Sài Gòn) với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, chính thức mở cửa, chào đón khách tham quan. Mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM tổ chức Đường sách Tết với diện tích kỷ lục 13.635 m2. Các sự kiện văn hóa hội tụ quanh Đại lộ Lê Lợi (phường Sài Gòn), công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) khẳng định vị thế của một thành phố trí thức, hiện đại và đầy nghĩa tình.
|
Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt, gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, trên 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng, cùng khoảng 15 chương trình tổ chức tại hai Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Bên cạnh việc giới thiệu sách, chuỗi sự kiện còn mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ.
|
Đoạn đường Lê Lợi từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa là tâm điểm của không gian xuất bản và thương mại với sự góp mặt của các đơn vị uy tín như Phương Nam, FAHASA, 1980Books...
|
Trong lần ghé thăm Lễ hội sách, Lê Hữu Nghĩa tranh thủ đọc ngay tại chỗ sau khi mua 10 cuốn sách xoay quanh các chủ đề thiên nhiên và lịch sử. Độc giả 12 tuổi chia sẻ nếu bắt gặp sự kiện hay câu nói ấn tượng trong sách, em sẽ ghi chú lại để dễ ghi nhớ.
|
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập” mang đến một bức tranh sống động và nhiều màu sắc về diện mạo mới của thành phố sau khi sáp nhập các địa phương.
|
Mazal Yefet dành thời gian tìm hiểu khu vực bản đồ TP.HCM do không có phần thuyết minh bằng tiếng Anh. Du khách người Israel cho biết sẽ lưu lại TP.HCM khoảng một tháng để tận hưởng không khí Tết. “Những ngày gần đây, tôi đi ngang và thấy tuyến đường này đang thi công. Khi biết khu vực đã chính thức mở cửa, tôi rủ người thân cùng đến tham quan,” Mazal Yefet chia sẻ.
|
Đường sách mở cửa thu hút rất đông người dân đổ về tham quan, mua sắm, đặc biệt là các gia đình cùng em nhỏ.
|
Có mặt tại Lễ hội sách, Nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng, tác giả “Gánh gánh... gồng gồng...” giao lưu cùng bạn đọc. Nguyễn Hoàng Yến Nhi cho biết đã đọc thông tin trước đó trên fanpage và nhận thấy văn hóa đọc ngày càng trẻ hóa khi nhiều bạn trẻ tìm đến đường sách. “Văn hóa đọc không hề xa rời người trẻ. Sách rất quan trọng với đời sống cá nhân, là kỹ năng không thể thiếu, giúp mỗi người tự vấn bản thân", Nhi chia sẻ.
|
Trong buổi giao lưu với độc giả, bà Xuân Phượng gửi lời hỏi thăm thân tình và những lời chúc năm mới an yên.
|Phân khu A - “Xuân hội tụ” được thiết kế như một không gian di sản với chủ đề “Rừng tre kể chuyện”, lấy cảm hứng từ ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên (Nghệ An). Nơi đây quy tụ hơn 70 đầu sách giá trị cùng ấn phẩm “Sách lớn” bằng tiếng Anh. Qua công nghệ trình chiếu 360 độ và tương tác QR, du khách được trải nghiệm sinh động hành trình 115 năm Bác Hồ tìm đường cứu nước.
|
“ATM Sách nghĩa tình” là một trong những điểm nhấn nhân văn của lễ hội, tượng trưng cho tinh thần hào hiệp và gắn kết của người dân thành phố. Hoạt động này đóng vai trò như một "ngân hàng tri thức" mở, không chỉ các nhà xuất bản, công ty sách mà ngay cả chính bạn đọc cũng có thể cùng nhau đóng góp và chia sẻ những tác phẩm giá trị.
|
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đường sách Tết 2026 là linh vật "Bính Ngọ vươn mình" ở khu vực đại cảnh. Linh vật được tạo hình 3D trong tư thế phi nước đại dũng mãnh, nổi bật với lớp giáp kim loại hiện đại kết hợp cùng bộ dây cương tre mộc mạc và mang theo hành trang là những cuốn sách tri thức.
Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.