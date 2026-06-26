Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM quy mô lớn nhất từ trước đến nay

|
Lễ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi cùng phụ huynh đến tham dự. Đây là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm, khẳng định nỗ lực của thành phố trong việc bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho thế hệ măng non trong kỷ nguyên mới.
|
Buổi lễ có sự tham gia của ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy, ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố...
|
Tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, chia sẻ về tầm nhìn chiến lược đối với văn hóa đọc. Ông khẳng định xây dựng thói quen đọc sách là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức cho công dân tương lai. Qua Hội sách này, thành phố kỳ vọng tạo dựng một môi trường học tập suốt đời, giúp các em thiếu nhi tiếp cận tri thức nhân loại một cách tự nhiên nhất.
|
Ông Trần Thế Thuận phát biểu: “Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên sau khi hợp nhất không gian phát triển của TP.HCM, các em có nhiều cơ hội giao lưu, kết nối và cùng tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của vùng đất nơi các em đang sinh sống, học tập và trưởng thành. Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng rằng mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo”.
|
Điểm đột phá của Hội sách Thiếu nhi lần VI là không gian được mở rộng vượt ngoài các thiết chế truyền thống như đường sách hay thư viện. Theo ông Trần Thế Thuận, thành phố quyết tâm đưa sách đến gần hơn với trẻ em tại các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, thậm chí là các khu nhà trọ công nhân hay bệnh viện. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm mọi trẻ em, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội tiếp cận tri thức, giá trị văn hóa một cách bình đẳng nhất.
|
Tham gia lễ khai mạc có bà Huỳnh Thanh Thảo, cô giáo mang trong mình di chứng của chất độc da cam và căn bệnh xương thủy tinh. Không thể đến trường do sức khỏe không đảm bảo, bà đã tự học chữ cùng mẹ rồi kiên trì điều hành Thư viện Mini Cô Ba tại ấp Ràng (xã Củ Chi, TP.HCM) suốt 18 năm. Chị chia sẻ về hành trình thư viện được xây dựng bằng chính tình yêu thương của mọi người cũng như lãnh đạo TP.HCM.
|
Hội sách năm nay quy tụ hơn 50 đơn vị xuất bản với 48 gian hàng rực rỡ sắc màu, mang đến hàng nghìn tựa sách đa dạng về nội dung lẫn hình thức. Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm sinh động diễn ra liên tục trong suốt tuần lễ hội.
|
Tại khu vực Thư viện Khoa học Tổng hợp, bên cạnh việc trưng bày ấn phẩm, ban tổ chức còn bố trí các sân chơi sáng tạo như vẽ tranh, tô tượng hay các trò chơi dân gian, vận động trí tuệ.
|
Việc kết hợp khéo léo giữa đọc sách cùng hoạt động vui chơi giúp các em cảm thấy hào hứng hơn khi tiếp cận những kiến thức mới. Các buổi workshop kỹ năng sống cùng chuyên đề tâm lý trẻ em thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh tham gia hội sách.
|
Không gian đọc sách miễn phí dành cho gia đình được bố trí thoáng đãng với nhiều góc đọc tinh tế, gần gũi thiên nhiên.
|
Nhiều phụ huynh bày tỏ sự thích thú khi được cùng con đọc sách dưới những tán cây xanh hay trong các phòng đọc hiện đại tích hợp công nghệ.
|
Hoạt động trải nghiệm STEM cùng các chương trình khoa học kỹ thuật hiện đại thu hút các nhà sáng chế nhí. Đây là nỗ lực của thành phố trong việc khuyến khích tư duy sáng tạo, giúp học sinh làm quen với các xu hướng công nghệ tương lai.
|
Khám phá không gian vũ trụ cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm mới. Ban tổ chức cũng giới thiệu nhiều sản phẩm sách điện tử, ứng dụng đọc sách thông minh để các em có thể tiếp tục tự học tại nhà.
|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh chiến lược cụ thể hóa các chỉ thị của Ban Bí thư và Thành ủy TP.HCM. Ông cho biết: “Chỉ thị 16 của Thành ủy cùng Chỉ thị 04 của Ban Bí thư là nền tảng để chúng tôi xây dựng đề án phát triển không gian văn hóa đọc. Chúng tôi đang tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị này, hướng đến năm 2030 cùng tầm nhìn 2045 để xây dựng TP.HCM thành thủ đô sách của khu vực. Mục tiêu lớn nhất là tạo nên một thế hệ biết tiếp thu tri thức từ sách”.
|
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, thách thức lớn nhất hiện nay là việc công nghệ đang chiếm phần lớn thời gian của giới trẻ, làm suy giảm thói quen đọc sách giấy. Để giải quyết vấn đề này, thành phố chú trọng xây dựng các mô hình hội sách tại chung cư, bệnh viện cùng các xã vùng sâu vùng xa nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho người đọc.
|
Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 2/7 đồng thời tại ba địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp, Khu phức hợp Sora Gardens cùng Đường sách Vũng Tàu. Sự kiện năm nay ghi dấu ấn với nhiều nét mới như xe sách lưu động, mô hình đọc sách tại bệnh viện cùng các không gian trải nghiệm số độc đáo.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.