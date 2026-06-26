Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh chiến lược cụ thể hóa các chỉ thị của Ban Bí thư và Thành ủy TP.HCM. Ông cho biết: “Chỉ thị 16 của Thành ủy cùng Chỉ thị 04 của Ban Bí thư là nền tảng để chúng tôi xây dựng đề án phát triển không gian văn hóa đọc. Chúng tôi đang tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị này, hướng đến năm 2030 cùng tầm nhìn 2045 để xây dựng TP.HCM thành thủ đô sách của khu vực. Mục tiêu lớn nhất là tạo nên một thế hệ biết tiếp thu tri thức từ sách”.