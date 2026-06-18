Hơn 100 hoạt động trải nghiệm tại Hội sách Thiếu nhi TP.HCM

Với chủ đề “Em vui đọc sách - học bao điều hay”, Hội sách Thiếu nhi TP.HCM mang đến không gian trải nghiệm hiện đại, đưa sách đến tận chung cư, nhà trọ và bệnh viện trên địa bàn.

Học sinh trải nghiệm tại Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần V với chủ đề "Vui hè cùng sách hay".

Ngày 18/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM công bố thông tin về Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026. Hội sách năm nay được tổ chức tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra tại Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức, các khu dân cư, chung cư, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện...

Điểm mới của hội sách năm nay là mở rộng không gian tổ chức ra ngoài thư viện và đường sách truyền thống. Ban tổ chức sẽ triển khai mô hình "Hội sách chung cư" tại ba khu chung cư đồng thời trao tặng tủ sách cộng đồng, tổ chức giao lưu tác giả, workshop sáng tạo và các chương trình khuyến đọc dành cho trẻ em.

Trong 7 ngày diễn ra sự kiện, thiếu nhi có thể tham gia hơn 100 hoạt động như kể chuyện theo sách, giao lưu tác giả, thiết kế bìa sách, sáng tác truyện tranh, làm sách mini, trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống cùng nhiều chương trình nghệ thuật. Hơn 100 em nhỏ cũng sẽ trực tiếp trải nghiệm làm tranh Đông Hồ cùng nghệ nhân.

Hội sách năm nay dành không gian lớn cho STEM (các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) với các hoạt động về robot tìm đường, robot đá bóng, mô hình nhà thông minh, trải nghiệm khoa học và triển lãm tương tác về vũ trụ, lịch sử loài người, trí tuệ nhân tạo (AI).

Lần đầu tiên, sự kiện bố trí khu vực dành riêng cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi và thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin.

Song song các hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức dự kiến trao hơn 100 suất học bổng, hơn 100 phần quà cho con em công nhân và học sinh vượt khó; trao tặng nhiều tủ sách cộng đồng, bổ sung sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 và phát động chương trình quyên góp sách dành cho trẻ em vùng khó khăn.

Theo kế hoạch, hội sách khai mạc lúc 8h30 ngày 26/6 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.