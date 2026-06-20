Hội sách Thiếu nhi TP.HCM có 50 hoạt động ở Đường sách Vũng Tàu

Là một trong ba địa điểm chính của Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI, Đường sách Vũng Tàu sẽ diễn ra hơn 50 hoạt động đọc sách, STEM, nghệ thuật và giao lưu dành cho thiếu nhi.

Các hoạt động phát triển văn hóa đọc của TP.HCM ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho học sinh.

Đường sách Vũng Tàu là một trong ba địa điểm chính của Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026, cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Khu phức hợp Sora Gardens.

Trong 7 ngày, từ 26/6 đến 2/7, không gian này sẽ diễn ra hơn 50 hoạt động đọc sách, trải nghiệm và giáo dục dành cho thiếu nhi.

Theo ban tổ chức, không gian hội sách được chia thành nhiều khu vực chuyên đề như "Bác Hồ với Thiếu nhi", không gian sách dành cho thiếu nhi và gia đình, STEM và phát triển bền vững, không gian sáng tạo gắn với làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, nghệ thuật thiếu nhi và triển lãm tranh.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi giao lưu với các nhà văn, nhà thơ, chuyên gia khuyến đọc cùng nhiều chuyên đề về kỹ năng sống, văn hóa và đọc sách.

Thiếu nhi cũng có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục phòng chống đuối nước, sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR), biểu diễn múa rối dân gian và nhiều chương trình nghệ thuật.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI ở khu vực Đường sách Vũng Tàu sẽ có hơn 50 hoạt động, đơn vị thực hiện ở khu vực này là Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh các hoạt động tại Đường sách Vũng Tàu, ban tổ chức còn triển khai xe thư viện lưu động đến các xã Hồ Tràm, Hòa Hội và Đất Đỏ; phát động quyên góp sách cho trẻ em vùng khó khăn, tổ chức các hoạt động khoa học vui, giao lưu ngoại ngữ và trò chơi giáo dục.

Trong khuôn khổ hội sách, khoảng 100 suất quà khuyến học cũng dự kiến được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực 3 của TP.HCM.

Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 có chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay". Sự kiện do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện, nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo thêm không gian để trẻ em tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng trong dịp hè.

Bên cạnh các hoạt động tại ba điểm chính, chương trình còn mở rộng đến đường sách, khu dân cư, chung cư, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và nhiều địa bàn còn khó khăn với hơn 100 hoạt động.