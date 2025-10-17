Nhiều cơ hội để thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á phát triển

Đại diện các đơn vị xuất bản tại Đông Nam Á nhận định đôi khi các đơn vị xuất bản quên mất các đối tác ở ngay gần mình, chỉ hướng về thị trường Âu Mỹ để mua bản quyền.

Trong khuôn khổ Hội sách Frankfurt (Đức), tại sân khấu châu Á, ngày 16/10/2025 (giờ địa phương), đã diễn ra toạ đàm Từ Bangkok tới Manila: Khám phá thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á (From Bangkok to Manila - Explore Southeast Asian Children‘s Book Markets) với sự tham gia của đại diện đến từ các nước: Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Toạ đàm Từ Bangkok tới Manila: Khám phá thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á. Ảnh: Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Toạ đàm tập trung vào cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác ở mảng sách thiếu nhi tại Đông Nam Á. Phát biểu tại toạ đàm, đại diện Việt Nam, Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - đã chia sẻ về những cơ hội ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, khẳng định cơ hội lớn nhất của khu vực này là yếu tố văn hoá truyền thống độc đáo cùng với một thị trường sách thiếu nhi rộng lớn.

Theo bà Quỳnh Liên, tính riêng ở Việt Nam có gần 20 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, là đối tượng được quan tâm. Vì thế trách nhiệm của các đơn vị xuất bản là mang đến đa dạng sách về cả số lượng và đề tài. Các đề tài sách của Kim Đồng được bán bản quyền ra thế giới mang những chủ đề toàn cầu nhưng vẫn có yếu tố Việt Nam, như các cuốn Chang hoang dã, Ba tớ là Runner, Bỏ điện thoại xuống nào... bên cạnh các đề tài mới như Yersin và Khúc hát cá ông, Kho tàng của bố.

Các đại diện trong khu vực cũng chia sẻ, đôi khi các đơn vị xuất bản Đông Nam Á quên mất các đối tác ở ngay gần mình, chỉ hướng về thị trường Âu Mỹ để mua bản quyền. Thông qua những toạ đàm, các đơn vị có cơ hội hiểu hơn về các thị trường trong khu vực.

Đại diện Malaysia, ông Sheikh Faisal Sheikh Mansor cũng đề xuất hình thức hợp tác cụ thể về nội dung, như tác giả viết của nước này, có thể hợp tác với hoạ sĩ của nước khác trong khu vực. Malaysia cũng đã có kế hoạch đưa các sách Đông Nam Á vào hệ thống thư viện tại nước này.

Đại diện Philippine, Frances Ong chia sẻ về sự tăng trưởng của sách phục vụ "homeschooling" tại thị trường này, còn tại Indonesia, đại diện NXB Gramedia lại nhìn thấy sự gia tăng của việc những người trẻ chưa lập gia đình tìm mua và đọc sách tranh thiếu nhi như một niềm vui chữa lành trong cuộc sống bận rộn. Toạ đàm đã mở ra nhiều hiểu biết và những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.