Trao 3 tủ sách cộng đồng cho công nhân trước Hội sách Thiếu nhi TP.HCM

Trước thềm Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI, Thư viện Bình Dương trao tặng 3 tủ sách cộng đồng cùng 1.500 đầu sách tại khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ.

Thiếu nhi tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và đọc sách tại chương trình trao tặng "Tủ sách cộng đồng" trước thềm Hội sách Thiếu nhi TP.HCM.

Ngày 20 và 21/6, Thư viện Bình Dương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trao tặng ba "Tủ sách cộng đồng" tại Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), khu nhà trọ tại xã Bắc Tân Uyên và khu nhà trọ tại phường Thuận An.

Hoạt động thuộc chương trình xây dựng tủ sách cho người lao động do Thư viện Bình Dương phát động từ giữa tháng 4. Sau hơn hai tháng triển khai, chương trình tiếp nhận gần 2.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ năng sống, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, khoa học thường thức, văn học và sách thiếu nhi.

Mỗi điểm được trao tặng một tủ sách cùng khoảng 500 đầu sách, góp phần hình thành không gian đọc phục vụ công nhân, người lao động và con em đang sinh sống tại các khu nhà ở xã hội, khu nhà trọ. Bên cạnh lễ bàn giao, ban tổ chức còn bố trí không gian đọc sách, phục vụ thư viện lưu động, tổ chức trò chơi, hoạt động trải nghiệm và tặng quà cho con em công nhân.

Thư viện Bình Dương trao bảng tượng trưng "Tủ sách cộng đồng" cho đơn vị tiếp nhận tại lễ bàn giao.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Thư viện Bình Dương, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "Tủ sách cộng đồng" tại các khu dân cư, khu nhà trọ và khu nhà ở công nhân trên địa bàn, đồng thời phối hợp với địa phương để khai thác hiệu quả các tủ sách sau khi bàn giao, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Vương, chủ khu nhà trọ tại ở ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên chia sẻ: "Đây là món quà ý nghĩa không chỉ dành cho người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ mà còn cho các cháu thiếu nhi. Chúng tôi sẽ cố gắng quản lý, bảo quản tốt tủ sách, đồng thời vận động bà con, công nhân và các em nhỏ thường xuyên đến đọc sách, cùng nhau xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, bổ ích".

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI, diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7. Tại khu vực Bình Dương, hội sách tổ chức nhiều không gian trải nghiệm về sách, STEM, nghệ thuật, giao lưu tác giả, hoạt động khuyến đọc và xe thư viện lưu động, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư và khu vực có đông công nhân lao động.