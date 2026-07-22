Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Chủ quán ốc 'choáng' khi trông thấy căn nhà đồ sộ của nhân viên

  • Thứ tư, 22/7/2026 07:30 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Nghĩ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, Thu Hoài đề nghị đưa em về nhà khi trời mưa. Thế nhưng, cơ ngơi trước mắt khiến chủ quán không khỏi ngỡ ngàng.

quán ốc ảnh 1

Thu Hoài bất ngờ trước cơ ngơi của gia đình nhân viên và nể phục bố mẹ em ở cách dạy con khiêm tốn. Ảnh: NVCC.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" do chủ quán ốc ở Quảng Ninh đăng tải khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Người này cho biết lâu nay, cô nghĩ nhân viên của mình có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào một ngày trời mưa, khi ngỏ lời đưa nhân viên về tận nhà, cô tá hỏa phát hiện gia thế của em "không phải dạng vừa".

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Thu Hoài (chủ quán ốc) nhớ lại cảm giác sững sờ ngày hôm ấy. Hoài cho biết nhân viên của cô tên Nhật Minh, đang là học sinh. Trong kỳ nghỉ hè, Minh được gia đình đồng ý cho làm thêm ở quán ốc. Em làm khoảng 4 tiếng/ngày với công việc khá nhẹ nhàng.

"Em ấy rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và làm việc đâu ra đấy khiến tôi rất hài lòng", Hoài nhớ lại.

Vào một hôm trời mưa to, thấy Minh không mang theo ô hay áo mưa, người thân cũng chưa đến đón, Hoài đề nghị đưa nhân viên về tận nhà.

"Đến nơi, trước mắt tôi là một căn nhà rất lớn, bề thế với cánh cổng mở tự động. Lúc đó, tôi mới biết hoàn cảnh của em hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng tượng", Hoài bật cười kể lại.

Trước phản ứng của chủ quán, Minh chỉ cười ngượng ngùng. Sau đó, cậu bé còn mạnh dạn xin nghỉ phép 1 tuần để đi du lịch Hàn Quốc cùng gia đình.

"Tôi nghe xong mà chỉ biết bật cười. Tôi làm chủ quán còn chưa từng được đi máy bay lần nào", Hoài vui vẻ chia sẻ.

Chủ quán cho biết ngày đầu tiên Minh đi làm, bà nội và anh trai của em ghé quán quan sát. Cô cảm thấy nể phục cách giáo dục con cái của gia đình cậu bé khi dạy con sống khiêm tốn, lễ phép và biết quý trọng đồng tiền từ sức lao động của mình.

Màn văn nghệ 'đánh úp' mừng sinh nhật con trai xa nhà gây bão MXH

Dù ít khi thể hiện tình cảm, bố mẹ Hiệp khiến con trai 27 tuổi ngỡ ngàng khi tự tay đàn hát, cất lên bản hòa tấu mừng sinh nhật con trai.

38:2280 hôm qua

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

An Chi

Clip: NVCC

quán ốc Bill Gates nhân viên chủ quán cơ ngơi đồ sộ

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý