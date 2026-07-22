Chủ quán ốc 'choáng' khi trông thấy căn nhà đồ sộ của nhân viên

Nghĩ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, Thu Hoài đề nghị đưa em về nhà khi trời mưa. Thế nhưng, cơ ngơi trước mắt khiến chủ quán không khỏi ngỡ ngàng.

Thu Hoài bất ngờ trước cơ ngơi của gia đình nhân viên và nể phục bố mẹ em ở cách dạy con khiêm tốn. Ảnh: NVCC.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" do chủ quán ốc ở Quảng Ninh đăng tải khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Người này cho biết lâu nay, cô nghĩ nhân viên của mình có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào một ngày trời mưa, khi ngỏ lời đưa nhân viên về tận nhà, cô tá hỏa phát hiện gia thế của em "không phải dạng vừa".

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Thu Hoài (chủ quán ốc) nhớ lại cảm giác sững sờ ngày hôm ấy. Hoài cho biết nhân viên của cô tên Nhật Minh, đang là học sinh. Trong kỳ nghỉ hè, Minh được gia đình đồng ý cho làm thêm ở quán ốc. Em làm khoảng 4 tiếng/ngày với công việc khá nhẹ nhàng.

"Em ấy rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và làm việc đâu ra đấy khiến tôi rất hài lòng", Hoài nhớ lại.

Vào một hôm trời mưa to, thấy Minh không mang theo ô hay áo mưa, người thân cũng chưa đến đón, Hoài đề nghị đưa nhân viên về tận nhà.

"Đến nơi, trước mắt tôi là một căn nhà rất lớn, bề thế với cánh cổng mở tự động. Lúc đó, tôi mới biết hoàn cảnh của em hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng tượng", Hoài bật cười kể lại.

Trước phản ứng của chủ quán, Minh chỉ cười ngượng ngùng. Sau đó, cậu bé còn mạnh dạn xin nghỉ phép 1 tuần để đi du lịch Hàn Quốc cùng gia đình.

"Tôi nghe xong mà chỉ biết bật cười. Tôi làm chủ quán còn chưa từng được đi máy bay lần nào", Hoài vui vẻ chia sẻ.

Chủ quán cho biết ngày đầu tiên Minh đi làm, bà nội và anh trai của em ghé quán quan sát. Cô cảm thấy nể phục cách giáo dục con cái của gia đình cậu bé khi dạy con sống khiêm tốn, lễ phép và biết quý trọng đồng tiền từ sức lao động của mình.