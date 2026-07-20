Màn văn nghệ 'đánh úp' mừng sinh nhật con trai xa nhà gây bão MXH

Dù ít khi thể hiện tình cảm, bố mẹ Hiệp khiến con trai 27 tuổi ngỡ ngàng khi tự tay đàn hát, cất lên bản hòa tấu mừng sinh nhật con trai.

Màn văn nghệ 'đánh úp' mừng sinh nhật con trai gây sốt Chàng trai bất ngờ khi được bố mẹ và chị gái chúc mừng sinh nhật theo cách đặc biệt.

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật bất ngờ của một gia đình tại Hà Nội thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Vừa mở cửa bước vào nhà, chàng trai ngơ ngác khi thấy bố đang ngồi bên chiếc đàn piano, còn mẹ cầm kèn saxophone say sưa thổi bản nhạc chúc mừng sinh nhật. Ngay sau đó, người chị gái bước ra với chiếc bánh sinh nhật thắp nến lung linh, khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Lê Hòa (sinh năm 1997, sống tại Hà Nội), người đăng tải clip, cho biết nhân vật chính trong buổi sinh nhật là em trai cô, tên Lê Hiệp (sinh năm 1999).

"Bố mẹ tôi là hàng xóm lấy nhau nên cả nội ngoại đều ở Hà Nội. Bố tôi sinh năm 1970, mẹ sinh năm 1975, nhà có 5 người. Hôm đó em gái đi diễn ở xa nên không tham gia được", Hòa kể.

Gia đình Hòa vốn có truyền thống âm nhạc đặc biệt. Bố cô là nhạc trưởng của ca đoàn giáo xứ Thanh Lãm suốt 30 năm nên biết chơi đàn, còn mẹ tham gia ca đoàn nên cũng am hiểu về nhạc lý. Dù rất yêu thương các con, bố mẹ cô ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài.

Ý tưởng về màn chúc mừng đặc biệt này lóe lên khi Hòa xem chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Vì Hiệp làm việc ở Bắc Giang, khoảng 1 tháng mới về nhà một lần, thậm chí lúc bận quá còn không thể về, cô muốn tận dụng "điểm mạnh" sẵn có của gia đình để tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.

Gia đình nhỏ của Lê Hiệp.

Hòa tự tay in bản nhạc để mẹ tự tập thổi saxophone mà không cần thầy dạy. Khi cô nhắn tin rủ, bố mẹ lập tức đồng ý hưởng ứng ý tưởng đơn giản nhưng vô cùng hài hước này.

"Sau tiết mục 'văn nghệ đặc biệt' chào đón em trai, cả nhà chuyển qua nhà hàng ăn tối. Hiệp xúc động quá trời, cứ cười suốt từ lúc đó tới hết buổi sinh nhật", cô gái sinh năm 1997 nhớ lại.

Đằng sau tiếng cười rộn rã trong video là ký ức về những năm tháng đầy gian khó của cả gia đình. Hòa tâm sự gia đình cô từng thuộc hộ nghèo, bố mẹ đã phải vất vả, gian nan rất nhiều để nuôi 3 chị em ăn học nên người.

Thời còn đi học, Hòa là người học giỏi nhất nhà nên gần như dành trọn thời gian từ sáng đến tối cho việc học. Thấy vậy, Hiệp đã chủ động gánh vác việc nhà từ rất sớm.

"Từ lúc tôi lên cấp 3, em trai đã bắt đầu sáng đi học, chiều đi làm, tối về chăn lợn phụ bố mẹ để kiếm tiền cho tôi đi học. Những hôm không phải đi học tôi mới phụ Dương. Có chút tiền dư sau khi đóng học, nó cũng mua quà cho tôi, việc nặng không bao giờ để tôi làm một mình", Hòa nghẹn ngào chia sẻ.

Đến khi Hòa lên đại học phải đi học xa, bị say xe bus và nhà lại xa bến xe, em trai đã gom góp tiền mua cho chị chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Sau này khi Hòa ra trường đi làm, hai chị em lại tiếp tục cùng nhau góp tiền xây dựng lại ngôi nhà cho bố mẹ.

"Những gì gia đình dành cho Hiệp đều là vì em xứng đáng. Cuộc sống của chúng tôi vất vả lắm, đôi lúc cách thể hiện của bố mẹ chưa phù hợp gây ra cãi vã, nhưng gia đình mà, ai cũng có lúc như vậy. Tôi yêu tất cả thành viên trong nhà", cô bày tỏ.

Ban đầu, Hòa chỉ định đăng tải đoạn video lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm. Việc clip bất ngờ viral khiến cô gái trẻ có chút lo lắng. Tuy nhiên, nhiều người xem để lại những lời khen ngợi và ngưỡng mộ tình cảm ấm áp của gia đình: "Đáng yêu quá, con của hai bác chắc chắn rất hạnh phúc", "Lớn vậy còn được bố mẹ tạo bất ngờ, dễ thương quá đi", hay "Nhìn biểu cảm của chàng trai biết là xúc động thế nào rồi".

"Ngoài kia có thể có ai đó vì xem video của gia đình tôi mà cũng có thêm ý tưởng để bày tỏ tình cảm với người họ yêu thương. Nghĩ đến mọi người cũng nhận được nhiều sự tích cực từ đó tôi cảm thấy vui vẻ hơn", Hòa bày tỏ.