Choáng ngợp 'đại tiệc' 3D Mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

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Khu vực trung tâm TP.HCM trở thành sân khấu ngoài trời của ánh sáng, âm nhạc và công nghệ. Hàng nghìn người dân đứng kín các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM để chờ đón màn trình diễn 3D Mapping điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
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Đúng 19h30, công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi ở trung tâm thành phố trở thành "phông nền" khổng lồ của nghệ thuật ánh sáng.
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Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc Thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/7/1976 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để thành phố không ngừng đổi mới, phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước. Sau nửa thế kỷ, TP.HCM đã vươn mình trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Duy Hiệu
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Trên nền kiến trúc hơn 100 năm tuổi của trụ sở UBND TP.HCM, công nghệ 3D Mapping kết hợp âm nhạc và đồ họa hiện đại đã kể lại hành trình nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác.
Mỗi hiệu ứng ánh sáng không chỉ tạo nên bức tranh thị giác sống động, mà còn truyền tải câu chuyện về lịch sử, bản sắc và khát vọng vươn lên của đô thị lớn nhất cả nước.
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Âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh được đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác đa tầng. Khán giả liên tục hướng mắt về công trình để theo dõi từng phân cảnh. Nhiều người giơ điện thoại ghi lại màn trình diễn. Không ít du khách cũng dừng chân theo dõi và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.
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Thông qua công nghệ 3D Mapping, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của TP.HCM kể từ khi chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Trên từng đường nét kiến trúc, những lớp đồ họa, hiệu ứng thị giác và âm nhạc hòa quyện, tái hiện hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của TP.HCM từ những ngày đầu sau chiến tranh đến một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại và nghĩa tình.
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Theo Ban tổ chức, chương trình diễn ra vào tối 1 và 2/7 tại mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM. Công nghệ 3D Mapping được sử dụng để biến công trình biểu tượng của thành phố thành không gian trình diễn nghệ thuật, nơi ánh sáng và hình ảnh kể câu chuyện về lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố mang tên Bác.
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Chương trình là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần mang đến không gian văn hóa, nghệ thuật giữa lòng thành phố.