Choáng ngợp 'đại tiệc' 3D Mapping mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc Thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/7/1976 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để thành phố không ngừng đổi mới, phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước. Sau nửa thế kỷ, TP.HCM đã vươn mình trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Duy Hiệu