Bảo tàng TP.HCM khác lạ sau 19h

Thiên Kim (19 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, ngoài cùng bên phải) cho biết đã di chuyển gần 10 km để tham dự đêm biểu diễn văn nghệ. Theo Kim, không gian bảo tàng về đêm tạo cảm giác mới mẻ hơn so với những lần tham quan trước. "Tôi thích cách chương trình kết hợp trưng bày với biểu diễn nghệ thuật. Người lớn tuổi có thể tìm lại những giá trị quen thuộc. Người trẻ như tôi cũng dễ tiếp cận hơn. Đây là hoạt động giúp nhiều thế hệ có cơ hội kết nối thông qua văn hóa và lịch sử", Kim nói.