Bảo tàng TP.HCM khác lạ sau 19h

|
19h-21h ngày 27/6-5/7, Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn) trở thành điểm hẹn văn hóa về đêm dành cho người dân và du khách yêu di sản với chuỗi hoạt động trải nghiệm, thưởng thức đa dạng loại hình nghệ thuật dân gian. Khác với hình ảnh quen thuộc ban ngày, công trình được chiếu sáng bằng đèn LED sau 19h. Phần mặt tiền thu hút nhiều người dừng lại chụp ảnh trước khi vào tham quan.
|
Theo đại diện Bảo tàng, hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
|
Điểm nhấn của khung giờ buổi tối là không gian trải nghiệm văn hóa đặc trưng bao gồm múa bóng rỗi, đờn ca tài tử Nam Bộ, vọng cổ và trình diễn thời trang. Thời lượng chương trình diễn ra trong vòng 30 phút, từ 19h30 đến 20h.
|
Di sản hiện diện trên áo bà ba, khăn rằn hay đám cưới miền Tây xưa... được tái hiện trên sân khấu của bảo tàng.
|
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi trình diễn trang phục được lấy cảm hứng từ bộ bà ba, tay cầm quạt mo, loại quạt truyền thống gắn liền với đời sống dân dã và đi vào văn hóa dân gian qua bài ca dao nổi tiếng Thằng Bờm.
|
Nghi thức rước dâu truyền thống xuất hiện trên sân khấu với đầy đủ thành phần trong đoàn đón dâu. Trong ảnh, rể phụ cầm lọng che chở cho đôi uyên ương, hai bên là đấng sinh thành cùng đội tráp lễ phía sau.
|
Không gian bảo tàng về đêm còn vang lên những giai điệu của âm nhạc dân tộc. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục truyền thống ngay trong khuôn viên tòa nhà. Tiếng đàn, tiếng sáo và những làn điệu quen thuộc tạo nên bầu không khí gần gũi.
|
Theo Ban tổ chức, Tuần lễ "Kết nối di sản" hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Hoạt động cũng góp phần làm mới trải nghiệm tham quan bảo tàng. Việc mở cửa vào buổi tối tạo thêm lựa chọn cho người dân sau giờ làm việc.
|
Lần đầu tham gia biểu diễn tại Bảo tàng TP.HCM, Ngọc Tâm (23 tuổi, quê Đồng Tháp, đang sinh sống tại TP.HCM) mang đến tiết mục múa bóng rỗi, loại hình nghệ thuật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, tục thờ Bà ở Nam Bộ. Tâm cho biết bản thân bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp năm 18 tuổi. Niềm yêu thích đã hình thành từ lúc nhỏ, khi thường theo gia đình đến các lễ hội dân gian. "Đây là lần đầu tôi biểu diễn trong không gian bảo tàng. Tôi thấy khá đặc biệt vì khán giả không chỉ xem mà còn tìm hiểu về giá trị văn hóa phía sau tiết mục. Tôi hy vọng nhiều bạn trẻ sẽ biết đến bóng rỗi như một phần của di sản văn hóa Nam Bộ", Tâm chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
Trước giờ biểu diễn nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống thu hút đông đảo bạn trẻ. Người dân được trực tiếp tham gia trang trí trên gốm và nón lá dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
|
Lượng khách tham quan đổ về Bảo tàng vào tối 2/7 đông khiến các gian hàng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều người đến sau đành ngậm ngùi quan sát hoạt động từ xa.
|
Thiên Kim (19 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, ngoài cùng bên phải) cho biết đã di chuyển gần 10 km để tham dự đêm biểu diễn văn nghệ. Theo Kim, không gian bảo tàng về đêm tạo cảm giác mới mẻ hơn so với những lần tham quan trước. "Tôi thích cách chương trình kết hợp trưng bày với biểu diễn nghệ thuật. Người lớn tuổi có thể tìm lại những giá trị quen thuộc. Người trẻ như tôi cũng dễ tiếp cận hơn. Đây là hoạt động giúp nhiều thế hệ có cơ hội kết nối thông qua văn hóa và lịch sử", Kim nói.
|
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976 - 02/07/2026), Bảo tàng đưa công chúng khám phá hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP.HCM thông qua chuyên đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác". Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người dân.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.