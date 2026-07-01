Metro TP.HCM miễn phí vé ngày 2/7, tăng tuyến sau màn bắn pháo hoa

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ tăng lên 248 lượt tàu và miễn phí 100% giá vé cho toàn bộ hành khách trong ngày 2/7, dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Người dân sẽ được miễn phí vé đi metro ngày 2/7. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) sẽ tăng cường khai thác tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và miễn phí 100% giá vé cho toàn bộ hành khách trong ngày 2/7.

Theo HURC1, đơn vị sẽ vận hành 248 lượt tàu trong ngày, thời gian phục vụ 5h-23h. Đáng chú ý, từ 20h30 đến 22h, thời gian giãn cách giữa các chuyến được rút xuống còn 6 phút/chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, đặc biệt sau chương trình bắn pháo hoa.

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc HURC1, cho biết việc tăng chuyến và miễn phí vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp lễ lớn, góp phần giảm ùn tắc giao thông và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn.

Trong ngày 2/7, hành khách được miễn phí hoàn toàn giá vé khi sử dụng một trong ba hình thức: Quét thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip tại cổng soát vé; sử dụng mã QR HCMC METRO trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét qua cổng hoặc nhận vé giấy có mã QR miễn phí tại các máy Kiosk tự động ở nhà ga và sử dụng để lên tàu.

HURC1 lưu ý hành khách không mua vé trong ngày 2/7 nếu muốn hưởng chính sách miễn phí. Trường hợp vẫn thanh toán mua vé, hệ thống sẽ tính phí bình thường và đơn vị sẽ không hoàn lại tiền.

Đối với hình thức sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, tính năng "QR HCMC METRO" sẽ được kích hoạt từ ngày 2/7 và chỉ có hiệu lực trong ngày.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên tại các nhà ga hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của HURC1 để được hỗ trợ khi gặp sự cố.