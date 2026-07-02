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Xã hội

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác

  • Thứ năm, 2/7/2026 12:47 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Sáng 2/7, Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trang trọng, để lại dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

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Sáng 2/7, Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay chào hỏi các đại biểu lão thành cách mạng tham dự lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.
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Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định phải xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.
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Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tham dự buổi lễ.

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Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM chụp hình cùng đông đảo nghệ sĩ, khách mời, thanh, thiếu niên tại buổi lễ.
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Khoảng 8h, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "TP.HCM - Sáng mãi tên Người" mở màn lễ kỷ niệm. Ca sĩ Cẩm Vân, Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan... tham gia hát mừng sự kiện trọng đại của TP.HCM.
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Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. "Để mỗi khi nhắc đến TP.HCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng, mà còn có thể tự hào về thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên", Bí thư Trần Lưu Quang nói.
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Trước đó, các cán bộ lão thành, đại biểu di chuyển đến Hội trường Thống Nhất từ sáng sớm để tham dự lễ.
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Những tiết mục được dàn dựng, biểu diễn công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ.
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Ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện trong tà áo dài trắng. Cô thể hiện ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Màn trình diễn của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý của mọi người.
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HIEUTHUHAI cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi biểu diễn tại chương trình. Chàng nghệ sĩ thể hiện Thành phố trẻ cùng các thành viên của nhóm nhạc MTV.

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Dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là dấu mốc để khẳng định khát vọng phát triển và xác định rõ hơn trách nhiệm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

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Duy Hiệu

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