Bí thư Trần Lưu Quang: Nhắc đến TP.HCM là tự hào thành phố đổi mới

Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ quyết tâm xây dựng TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, để mỗi khi nhắc đến TP.HCM có thể tự hào về thành phố luôn đổi mới, khát vọng vươn lên.

Sáng 2/7, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Đây là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác, để càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với Đảng, nhân dân và tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng TP.HCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM chưa bao giờ bước đi một mình

Cách nay 50 năm, ngày 2/7/1976, phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, đó không chỉ là quyết nghị có ý nghĩa lịch sử, mà còn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển của đất nước.

Chính tại mảnh đất này, Người đã ra đi tìm đường cứu nước và đây cũng là nơi Người mong muốn được về thăm. Đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, đó là niềm vinh dự thiêng liêng, nguồn động viên và cổ vũ to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử.

Đó là gìn giữ, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn của cả nước, để mỗi việc làm hôm nay, mỗi thành tựu đạt được đều góp phần làm rạng danh thành phố vinh dự mang tên Người.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, lãnh đạo TP.HCM cho rằng, chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Nhưng hơn hết, thành phố luôn tâm niệm mỗi bước trưởng thành của mình đều bắt nguồn từ chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời của Trung ương, các địa phương và đồng bào cả nước.

"Ý thức sâu sắc điều đó, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng tìm tòi những cách làm sáng tạo, phù hợp từ thực tiễn, góp phần cùng cả nước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành động để thúc đẩy sự phát triển chung", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Chặng đường 50 năm qua, theo ông, cũng để lại nhiều bài học quý báu. Đó là giữ vững sự đoàn kết thống nhất; phát huy ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong mọi hoàn cảnh luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết.

Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người TP.HCM càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng là trong suốt chặng đường ấy, thành phố chưa bao giờ bước đi một mình.

Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đóng góp cho sự phát triển thành phố.

"Đó là nguồn sức mạnh, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên hành trình phía trước", ông chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu diễn văn kỷ niệm sáng 2/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Danh hiệu "Thành phố Hồ Chí Minh" là lời nhắc nhở hiện tại và cam kết với tương lai

Lãnh đạo TP.HCM đồng thời khẳng định, dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, mà còn là dấu mốc để khẳng định khát vọng phát triển và xác định rõ hơn trách nhiệm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

"Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đạt được, nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Lịch sử trao cho thành phố một vinh dự lớn lao thì cũng đặt lên vai chúng ta những trách nhiệm nặng nề", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP.HCM đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có. Việc hợp nhất không gian phát triển của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần là sự mở rộng địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của những lợi thế chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng mới, tạo ra tầm vóc mới cho thành phố.

Danh hiệu 'Thành phố Hồ Chí Minh' không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác. Bí thư Trần Lưu Quang

Với bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của thành phố trong suốt chặng đường đã qua, vừa là sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng đối với chặng đường phía trước; đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục hành động, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống nhân dân và những đóng góp ngày càng thiết thực đối với sự phát triển chung của đất nước.

Đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để đội ngũ chính quyền TP.HCM không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người.

"Danh hiệu 'Thành phố Hồ Chí Minh' không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Chương trình văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Ảnh: Duy Hiệu.

Thành phố tiếp tục xác định phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, mỗi bước đi của thành phố luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, thành phố tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đóng góp nhiều hơn vào những thành tựu chung của đất nước.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng khát vọng càng lớn thì ý chí phải càng mạnh; trách nhiệm càng cao quyết tâm phải càng lớn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

"Để mỗi khi nhắc đến TP.HCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng, mà còn có thể tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên", Bí thư Trần Lưu Quang nói.