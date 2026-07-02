Diện mạo siêu đô thị TP.HCM tròn 50 năm mang tên Bác

|
Nửa thế kỷ kể từ khi chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diện mạo TP.HCM đã thay đổi mạnh mẽ. Từ trên cao, mạng lưới giao thông hiện đại, những cây cầu vượt sông, các khu đô thị mới và nhiều cao ốc tạo nên đường chân trời đặc trưng của đô thị lớn nhất Việt Nam. Sự chuyển mình đó phản ánh quá trình phát triển mạnh về hạ tầng, kinh tế và không gian đô thị của TP.HCM.
|
Những khu đô thị mới trải dài dọc sông Sài Gòn và hàng trăm tòa cao ốc nối tiếp nhau. Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM còn từng bước khẳng định vị thế của một đại đô thị năng động trong khu vực Đông Nam Á.
|
Dọc đường Lương Định Của, nhiều khu chung cư quy mô lớn liên tục mọc lên, tạo nên quần thể đô thị hiện đại với mật độ dân cư ngày càng đông đúc. Cùng sự phát triển của hạ tầng giao thông, khu vực này đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM.
|
Trục đường Tố Hữu dẫn vào trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm với hàng loạt cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đã đi vào hoạt động. Sau nhiều năm phát triển, khu vực phía đông sông Sài Gòn đang dần hình thành trung tâm tài chính, thương mại mới của TP.HCM.
|
ICD Phước Long 3 là một trong những trung tâm logistics quan trọng của TP.HCM, đảm nhận chức năng gom hàng, lưu trữ và trung chuyển container giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển. Sự phát triển của các cảng cạn như Phước Long 3 góp phần nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố.
|
Bitexco Financial Tower cùng dãy cao ốc ven sông Sài Gòn tạo nên một trong những biểu tượng của trung tâm TP.HCM. Sau 50 năm mang tên Bác, thành phố từng bước hình thành diện mạo của một siêu đô thị hiện đại với hệ thống cao ốc, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ ngày càng phát triển.
|
Tuyến Võ Nguyên Giáp và nút giao Cát Lái (phường An Khánh) là cửa ngõ giao thông quan trọng phía đông TP.HCM. Cùng tuyến metro số 1 vận hành song song, khu vực này ngày càng khang trang với hệ thống cầu vượt, dọc tuyến là hàng chục dự án căn hộ cao cấp, nhiều nơi ghi nhận mức giá lên tới khoảng 100 triệu đồng/m2, đưa khu vực này trở thành một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản tại TP.HCM.
|
Nhiều cây cầu được xây dựng trong hơn hai thập kỷ qua đã rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm cũ và khu Đông, mở ra động lực phát triển mới. Từ cầu Phú Mỹ, hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Ba Son, mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện đã thúc đẩy sự hình thành của hàng loạt khu đô thị, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại dọc hai bờ sông Sài Gòn.
|
Ít nơi nào phản ánh rõ sự chuyển mình của TP.HCM như bán đảo Thủ Thiêm. Từ khu vực còn thưa dân cư cách nay nhiều năm, nơi đây đang dần hình thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ với các cao ốc văn phòng, khách sạn và quảng trường ven sông. Những công trình mới liên tục xuất hiện đã tạo nên đường chân trời hoàn toàn khác so với một thập kỷ trước.
|
Sự xuất hiện của hàng loạt cao ốc văn phòng, khách sạn và khu căn hộ cao cấp hai bên cầu Ba Son đang định hình diện mạo mới của khu đô thị Thủ Thiêm. Nổi bật là Marina Central Tower, Le Méridien Saigon cùng các dự án The Hallmark và The Mett. Khi nhiều công trình đồng loạt đi vào hoạt động, khu vực này từng bước hình thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của TP.HCM.
|
Dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và khu vực lân cận, nhiều cao ốc văn phòng hạng A đã đi vào hoạt động trong những năm gần đây đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần mở rộng không gian làm việc và từng bước định hình trung tâm tài chính của TP.HCM.
|
Sự vận hành của tuyến Metro số 1 mở ra chương mới cho giao thông công cộng TP.HCM. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên còn từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, đồng thời tạo động lực hình thành các khu thương mại, khu dân cư và dịch vụ dọc tuyến.
|
Các tuyến đường Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng hay đại lộ Nguyễn Văn Linh không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn kéo theo sự hình thành của nhiều khu đô thị mới. Hệ thống giao thông hiện đại đang thay đổi cách thành phố phát triển, từ mô hình tập trung sang đa cực.
|
Vinhomes Central Park, Grand Park, Phú Mỹ Hưng, Sala cùng nhiều khu đô thị mới đã mở rộng không gian sống của hàng triệu người dân. Từ những vùng đất ven đô, nhiều khu vực nay trở thành các trung tâm thương mại, giáo dục và dịch vụ hiện đại, góp phần định hình mô hình phát triển đa cực của TP.HCM.
|
Phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực trụ sở UBND TP.HCM luôn là điểm hẹn của người dân và du khách mỗi khi thành phố lên đèn. Không gian công cộng sôi động cùng các công trình kiến trúc hơn một thế kỷ tuổi tạo nên sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị lịch sử của đô thị hơn 300 năm hình thành và phát triển.
|
TP.HCM sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn sở hữu lợi thế phát triển kinh tế biển. Bãi Sau (Vũng Tàu) với đường bờ biển dài, hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng là điểm nhấn của ngành du lịch, trong khi cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải cùng các khu công nghiệp, trung tâm logistics trở thành động lực quan trọng, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng và giao thương quốc tế của thành phố.
|
Đến hết năm 2025, quy mô GRDP của TP.HCM ước đạt khoảng 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 23,5% GDP cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố được kỳ vọng phát huy lợi thế của trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics và kinh tế biển, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của châu Á vào năm 2045. Ngày 27/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Chính phủ giao TP.HCM năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,2%, giai đoạn 2026-2030 là 10,25%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD, giai đoạn 2026-2030 là 14.400 USD.
Sách hay về TP.HCM
Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.