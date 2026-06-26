Kịch bản để TP.HCM tăng trưởng 10,2% năm nay

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm nay. Theo HIDS, để đạt mục tiêu này, thành phố phải duy trì mức tăng trưởng trên 10% trong các quý còn lại của năm.

TP.HCM đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm nay đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội của TP.HCM mới đây, bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), đã chia sẻ các kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng còn lại của năm.

Tăng trưởng 10,2% năm nay của TP.HCM là rất thách thức

Theo bà Vân, bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các động lực tăng trưởng truyền thống như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 12,8%; lưu trú, ăn uống tăng khoảng 14%. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, trong đó xuất khẩu tăng 53% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp vẫn là động lực cốt lõi của kinh tế thành phố, thể hiện qua chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%.

Bà Vân nhận định mặc dù TP.HCM có những kết quả tích cực trong 5 tháng, mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm đối với thành phố vẫn là thách thức. Quý I tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, kinh tế toàn cầu cũng như cả nước đều gặp khó khăn, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang chịu áp lực rất lớn trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, triển vọng những tháng cuối năm được đánh giá không mấy khả quan do chịu tác động từ những biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, giá dầu và cuộc xung đột tại Trung Đông. Những yếu tố này được dự báo ảnh hưởng đến diễn biến tăng trưởng kinh tế, khiến mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM cũng trở nên thách thức.

Trên bình diện cả nước, các tổ chức trong nước dự báo tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam đạt từ 7,8% đến 9,5%. Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) kỳ vọng mức tăng trưởng đạt 9,5%. Ngược lại, theo Trading Economics, tăng trưởng quý II của Việt Nam chỉ ở mức khoảng 7,6%, còn các chuyên gia từ UAB dự báo những khó khăn sẽ rơi vào quý II và quý III, với mức tăng trưởng chỉ 6,7%.

Kịch bản tăng trưởng cho TP.HCM những tháng cuối năm

Theo đại diện HIDS, tăng trưởng của TP.HCM cũng đang được đặt trong bối cảnh rất khó lường với nhiều diễn biến khó dự báo.

Trong kịch bản quý II, nếu kinh tế toàn cầu bất định và thương mại thế giới suy giảm, tăng trưởng kinh tế cả nước sẽ chỉ đạt 7,6% như dự báo của Trading Economics, còn tăng trưởng kinh tế TP.HCM sẽ chỉ đạt khoảng 8,13%. Khi đó, tăng trưởng 6 tháng đầu năm được dự báo dao động từ 7,75% đến 8,65%.

Trong trường hợp không có nhiều biến động và tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8,5%, tăng trưởng kinh tế TP.HCM có thể đạt khoảng 9,03%. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản này, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt khoảng 8,65%. Để đạt tốc độ tăng trưởng 10,2% cả năm, tăng trưởng quý II phải đạt khoảng 11%.

Trong trường hợp bối cảnh thuận lợi hơn và tăng trưởng kinh tế cả nước đạt đúng kế hoạch là 10,5% trong quý II, tăng trưởng của TP.HCM mới có thể đạt khoảng 11,14%. Đây là điều kiện để thành phố có cơ sở kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% của cả năm. Tuy nhiên, đây vẫn là thách thức rất lớn đối với TP.HCM cũng như cả nước.

Từ những đánh giá trên, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho quý III gồm kịch bản cơ sở, chuyển tiếp và mục tiêu.

Theo đó, kịch bản cơ sở dự kiến tăng từ 11,13% đến 12,03%; kịch bản chuyển tiếp từ 10,7% đến 11,6%; còn kịch bản mục tiêu dao động từ 10,15% đến 11,5%.

Thông thường, quý IV có tốc độ tăng trưởng cao hơn quý III. Theo tính toán của Viện, kịch bản cơ sở của quý IV dao động 12,37-13,27%; kịch bản chuyển tiếp 9,11-10,01%; và kịch bản mục tiêu 10,34-11,24%. Chỉ với các mức tăng trưởng này, thành phố mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, bà Vân cho biết TP.HCM cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kích thích đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng dịch vụ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư tư nhân, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng . Nguồn lực này không chỉ đến từ khu vực đầu tư công mà còn cần sự đồng hành của các doanh nghiệp FDI và khu vực ngoài nhà nước. Đại diện HIDS đánh giá trong bối cảnh hiện nay, vốn vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất, trong khi tiêu dùng có thể bị hạn chế bởi áp lực giá cả tăng.

Bà Vân cho hay các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và việc triển khai các cơ chế của đô thị đặc biệt và quy hoạch TPHCM được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương trong thời gian tới.

"Nếu các dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, cùng với việc phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù, đây sẽ là nguồn lực giúp thành phố tạo thêm động lực tăng trưởng mới", đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nói.