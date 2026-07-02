Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác

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Sáng nay (ngày 2/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TP.HCM) dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay chào hỏi các đại biểu lão thành cách mạng.
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Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ kỷ niệm.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham dự sự kiện.
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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời chào đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu theo dõi chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người" mở đầu lễ kỷ niệm.
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Trước đó, các đại biểu di chuyển đến Hội trường Thống Nhất từ sáng sớm để tham dự lễ kỷ niệm.
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Đại biểu, khách mời tham dự được trao tặng cuốn kỷ yếu "50 năm tự hào thành phố mang tên Bác" cùng số báo mới nhất đúng ngày 2/7 của Sài Gòn Giải Phóng.
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