Phát hiện bút Kim Tinh khắc lời thề năm 1968 trong mộ liệt sĩ

Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện cây bút Kim Tinh khắc dòng chữ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".

Phát hiện cây bút Kim Tinh khắc lời thề năm 1968 trong mộ liệt sĩ.

Ngày 23/7, Đại tá Nguyễn Hà - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh - cho biết trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm, xã Tứ Mỹ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một kỷ vật đặc biệt trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Đó là cây bút bi Kim Tinh được tìm thấy tại phần mộ số 287, hàng 1, lô B5. Dù phần nắp đã hoen gỉ theo thời gian, trên thân bút vẫn còn rõ dòng chữ khắc: "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Học viện tặng. 1968".

Đại tá Nguyễn Hà cho biết sau khi hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, lực lượng chức năng đã cẩn trọng đặt lại cây bút vào phần mộ trước khi hoàn táng.

"Kỷ vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi mới có thể tổ chức cất bốc và bàn giao kỷ vật này cho thân nhân liệt sĩ", Đại tá Nguyễn Hà cho biết.

Không chỉ cây bút Kim Tinh, trong quá trình khai quật các phần mộ, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều kỷ vật khác gắn với các liệt sĩ như đôi dép cao su đã mục, những mảnh áo bạc màu, cúc áo và nhiều vật dụng cá nhân còn sót lại sau nhiều thập kỷ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, Hà Tĩnh đã khai quật, lấy 239 mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê và Nầm để phục vụ giám định ADN.

Lực lượng quân đội tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm.

Thời gian tới, công tác lấy mẫu sẽ tiếp tục được triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) cùng nhiều nghĩa trang khác trên địa bàn tỉnh.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm được xây dựng năm 1978, là nơi yên nghỉ của hơn 1.230 liệt sĩ, trong đó có hàng trăm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Từ năm 1999 đến nay, Ban Công tác đặc biệt và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, băng rừng, vượt suối trên đất Lào để tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 835 hài cốt liệt sĩ. Mỗi chuyến đi là một hành trình tri ân, góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ.