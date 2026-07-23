Công ty nợ lương hơn 24 tỷ đồng, người lao động khởi kiện

Công ty Hoàng Sinh nợ lương của 858 người lao động từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024 với hơn 24,8 tỷ đồng. Một lao động là ông N.V.M khởi kiện, vụ việc được chuyển sang thi hành án.

Thông tin trên được đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cung cấp tại họp báo về tình hình kinh tế, xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 23/7.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo chiều 23/7. Ảnh: Phan Anh.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trước khi sáp nhập, UBND tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh 390 triệu đồng do vi phạm các quy định liên quan người lao động.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp công an lập biên bản về tình trạng doanh nghiệp nợ lương, kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã phối hợp UBND phường Bình Dương và Liên đoàn Lao động TP.HCM hoàn tất thủ tục tạm chốt sổ bảo hiểm xã hội theo thời gian doanh nghiệp đã đóng.

Người lao động cũng được hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế tự đóng trong thời gian nghỉ việc để không bị gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh. Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định đời sống cho công nhân bị ảnh hưởng.

Sở Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động. Đến nay, đa số công nhân của doanh nghiệp có công việc mới.

Liên quan việc người lao động khởi kiện doanh nghiệp, Sở Nội vụ cho hay trường hợp ông N.V.M khởi kiện đã được tòa án xét xử và chuyển sang giai đoạn thi hành án. Cơ quan này đề nghị ông M liên hệ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 để được giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình, kịp thời hỗ trợ người lao động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh.

Công ty Hoàng Sinh nợ lương của 858 người lao động từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024 với tổng số tiền hơn 24,8 tỉ đồng . Bên cạnh đó, công ty chậm đóng kinh phí công đoàn từ tháng 1/2018 đến tháng 9.2024 với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng . Tính đến tháng 12/2025, công ty chậm đóng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 32,4 tỉ đồng .