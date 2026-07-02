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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

  • Thứ năm, 2/7/2026 09:26 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Sáng 2/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

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Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dien mao sieu do thi TP.HCM tron 50 nam mang ten Bac hinh anh

Diện mạo siêu đô thị TP.HCM tròn 50 năm mang tên Bác

3 giờ trước 07:06 2/7/2026

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https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-hoa-ky-niem-50-nam-thanh-pho-mang-ten-bac-post1121744.vnp

Theo Vietnam+

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