Khách Trung Quốc đông nhất Việt Nam, khách Nga bùng nổ chưa từng thấy

Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng, hoàn thành gần 50% mục tiêu cả năm. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đông nhất, Nga tăng trưởng bùng nổ.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 6, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt. Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định kết quả này đạt được trong bối cảnh tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, cũng là mùa cao điểm của du lịch nội địa. Duy trì lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai chữ số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững.

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao", đơn vị đánh giá.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Campuchia Ấn Độ Nhật Bản Philippines Australia Lượt khách Triệu lượt 2.69 2.16 0.74 0.638 0.53 0.509 0.491 0.442 0.365 0.337

Khách Nga bùng nổ

Khách nhập cảnh bằng đường hàng không chiếm tỷ trọng lớn nhất với 10,12 triệu lượt, tương đương 82,6% tổng lượng khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn khách lớn nhất của Việt Nam với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm.

Đáng chú ý, Nga duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ với 742.700 lượt khách, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giữ vị trí thị trường gửi khách lớn thứ 3 đến Việt Nam. Sau nửa đầu năm, lượng khách Nga đã vượt nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch.

Đà tăng trưởng này phản ánh hiệu quả rõ nét của việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của du khách Nga, cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và mức chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KHÁCH QUỐC TẾ THEO MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Nga Philippines Ấn Độ Campuchia Singapore Indonesia Malaysia Australia Mỹ Tốc độ tăng trưởng % 185.8 67.6 45.6 41.2 29.4 26.5 23.4 22 18

Các thị trường lớn tiếp theo gồm Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 638.000 lượt khách, Mỹ (530.000 lượt), Campuchia (509.000 lượt), Ấn Độ (491.000 lượt) và Nhật Bản (442.000 lượt).

Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 67,6%. Campuchia tăng 41,2%, Singapore (29,4%), Indonesia (26,5%), Malaysia (23,4%) và Thái Lan (10%). Ở Nam Á, Ấn Độ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với 45,6%.

Châu Âu là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong 6 tháng đầu năm, đạt 56,1%, chủ yếu nhờ sự phục hồi của thị trường Nga. Nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan như Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Italy, Đan Mạch...

Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam và có mức chi tiêu bình quân cao, thời gian lưu trú dài, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.

Cặp đôi khách Ấn Độ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 2/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong khi đó, các thị trường đường dài cũng tiếp tục tăng trưởng, gồm Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn cầu.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả của 6 tháng đầu năm tạo nền tảng để ngành hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Mùa cao điểm khách quốc tế từ Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ thường diễn ra vào quý III và quý IV, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong nửa cuối năm.

Tránh "bẫy số lượng"

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết ngành đã hoàn thiện Đề án "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" để trình Bộ Chính trị xem xét.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026, cùng với việc rà soát, sửa đổi Luật Du lịch 2017 và xây dựng các quy hoạch, đề án nhằm tạo nền tảng cho phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Khách quốc tế tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Tây Bùi Viện (TP.HCM). Ảnh: Đinh Hà, Hoài Bảo, Quang Thông.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị ngành du lịch không chỉ theo dõi các chỉ tiêu về lượng khách mà cần phân tích sâu hơn chất lượng tăng trưởng.

Theo ông, ngành cần đánh giá rõ hơn đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, sự phát triển của các sản phẩm mới cũng như các xu hướng như du lịch y tế, du lịch đường sắt và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng các kịch bản tăng trưởng, nghiên cứu từng thị trường trọng điểm để đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, ngành cần tăng cường liên kết giữa hàng không, địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch.