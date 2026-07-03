Cảnh tượng gây sửng sốt trên đỉnh núi Bà Đen

Khoảng 5h50 ngày 1/7, từ sân thượng nhà cách núi Bà Đen khoảng 12,5 km theo đường chim bay, nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn (35 tuổi, Tây Ninh) ghi lại khoảnh khắc biển mây phủ kín đỉnh núi . Núi Bà Đen là núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao gần 1.000 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn".

Anh Tuấn cho biết đã nhiều lần ghi lại cảnh biển mây trên núi Bà Đen , nhưng mỗi lần đều mang một vẻ đẹp và hình thái khác nhau. Theo anh, điểm đặc biệt của lần này là các lớp mây xếp tầng, tạo cảm giác như những chiếc đĩa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. "Đây là khoảnh khắc khá hiếm gặp, tạo nên hiệu ứng thị giác rất ấn tượng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Nhiếp ảnh gia cho rằng thiên nhiên luôn biến đổi nên không có hai lần săn mây nào giống nhau. Chính điều đó khiến mỗi lần hướng ống kính về núi Bà Đen đều mang đến một trải nghiệm mới đối với anh. Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng mây thấu kính, còn gọi là mây hình đĩa bay hoặc mây nón, thường xuất hiện ở các dãy núi cao. Loại mây này hình thành khi khối không khí ẩm, ổn định di chuyển qua núi, tạo ra các sóng không khí dừng ở sườn núi. Khi nhiệt độ tại đỉnh sóng giảm xuống dưới điểm sương, hơi nước ngưng tụ, tạo thành mây dạng thấu kính.

Mỗi lần biển mây xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen đều mang lại cho anh Tuấn cảm giác háo hức và hồi hộp như lần đầu. "Khoảnh khắc đẹp nhất thường chỉ kéo dài khoảng 15-20 phút, ngay khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Tôi phải quan sát thật nhanh, chuẩn bị điện thoại, máy ảnh trong thời gian ngắn nhất để không bỏ lỡ", anh nói.

Núi Bà Đen nhìn từ nhà anh Tuấn. Nhiếp ảnh gia cho biết chưa bao giờ thấy chán khi chụp ngọn núi này, bởi theo anh, thiên nhiên không bao giờ lặp lại chính mình. "Cùng một ngọn núi, cùng một góc nhìn nhưng mỗi buổi sáng lại mang đến một bầu trời, một lớp mây và một cảm xúc khác nhau", anh chia sẻ.

Biển mây nhìn từ khu vực tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m trên đỉnh núi. Trong những điều kiện thời tiết phù hợp, các đám mây dạng thấu kính có thể hình thành liên tiếp, tạo thành dải mây kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km.

Đầu tháng 6, anh Tuấn cũng ghi lại hiện tượng mây thấu kính xếp tầng như những cây nấm khổng lồ xuất hiện quanh núi Bà Đen.

Tháng 5, trong một chuyến "săn" mây nón trên núi Bà Đen, anh Tuấn ghi lại khung cảnh đồng cỏ xanh rộng lớn xuất hiện dưới chân núi khi mực nước hồ Dầu Tiếng rút xuống.

Anh Tuấn cho hay hiện tượng mây nón mỗi lần xuất hiện đều có hình thái riêng, không có sự sắp đặt hay "kịch bản" nào. "Chính sự độc nhất ấy khiến tôi luôn muốn tiếp tục quan sát, chờ đợi và ghi lại những khoảnh khắc có khi chỉ tồn tại trong vài phút rồi tan biến. Đó cũng là điều khiến công việc chụp ảnh thiên nhiên đối với tôi luôn mới mẻ và đầy cảm hứng", anh nói.

Trong tháng 6, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ghi nhận lượng khách tham quan, chiêm bái và trải nghiệm tiếp tục tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Bên cạnh hoạt động leo núi theo tuyến Cột Điện, du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh Vân Sơn, chùa Bà và các điểm tâm linh. Từ cabin, toàn cảnh đồng bằng Tây Ninh cùng mây trời ở độ cao gần 1.000 m hiện ra rõ nét. Vào sáng sớm hoặc những ngày thời tiết đẹp, khu vực đỉnh núi cũng là điểm ngắm mây, chụp ảnh được nhiều người lựa chọn.

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