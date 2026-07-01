Lần thứ 5 thấy núi Bà Đen rõ ràng từ TP.HCM

Nhờ chất lượng không khí ở mức tốt và thời tiết quang đãng hiếm có, nhiếp ảnh gia Minh Hòa lần thứ 5 ghi lại được hình ảnh núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM.

Cảnh núi Bà Đen rõ ràng từ trung tâm TP.HCM Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 1/7.

Khoảng 14h ngày 1/7, nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại được hình ảnh núi Bà Đen từ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, cách xa khoảng 87 km. Điều kiện thời tiết quang đãng cùng chất lượng không khí ở mức rất tốt đã tạo nên khoảnh khắc hiếm gặp này.

Theo anh Hòa, thời điểm chụp, chỉ số chất lượng không khí (AQI+) hiển thị trên ứng dụng AirVisual tại khu vực TP.HCM là 28, thuộc ngưỡng màu xanh lá. Mức này cho thấy chất lượng không khí đạt yêu cầu, ô nhiễm ở mức thấp hoặc gần như không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày 1/7 khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên duy trì trạng thái nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều đến tối, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ tại TP.HCM dao động 25-27 độ C vào sáng sớm và ban đêm, cao nhất khoảng 32-34 độ C.

Khoảnh khắc núi Bà Đen nhìn từ trung tâm TP.HCM ngày 1/7.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa xác định ngọn núi từ xa là núi Bà Đen nhờ bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m trên đỉnh núi, đồng thời đối chiếu hướng nhìn bằng Google Maps.

"Đây là lần thứ 5 tôi chụp được núi Bà Đen nhìn từ trung tâm TP.HCM, cảm xúc vẫn vỡ òa như lần đầu", anh nói với Tri Thức - Znews. Lần đầu tiên anh ghi lại được khoảnh khắc này là ngày 29/6/2025. Sau đó, từ tháng 9 đến tháng 11 cùng năm, anh tiếp tục chụp được thêm 3 lần, tùy thuộc điều kiện thời tiết và tầm nhìn tại TP.HCM.





Đây không phải lần đầu núi Bà Đen xuất hiện rõ từ khoảng cách rất xa. Hôm 18/6, nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái cũng ghi lại hình ảnh ngọn núi từ núi Sam (An Giang), cách khoảng 139 km đường chim bay. Theo anh, khoảnh khắc này chỉ xuất hiện khi thời tiết quang đãng và chất lượng không khí ở mức rất tốt, giúp tầm nhìn đạt điều kiện lý tưởng.

Lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Minh Hòa "săn" núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM, ngày 29/6/2025.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao gần 1.000 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Trong tháng 6, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ghi nhận lượng khách tham quan, chiêm bái và trải nghiệm tiếp tục tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Hoạt động leo núi được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng vì thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép chinh phục tuyến Cột Điện, từ chân núi lên chùa Bà và theo chiều ngược lại.

Ngoài leo núi, du khách có thể sử dụng hệ thống cáp treo kết nối đỉnh Vân Sơn, chùa Bà và các điểm tâm linh trên núi. Từ cabin, có thể quan sát toàn cảnh đồng bằng Tây Ninh cùng khung cảnh mây trời trên độ cao gần 1.000 m. Vào sáng sớm hoặc những ngày thời tiết đẹp, khu vực đỉnh núi cũng là địa điểm ngắm mây và chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích.

Cảnh biển mây nổi cuồn cuộn siêu thực bao phủ đỉnh núi Bà Đen Mây nón ôm trọn núi Bà Đen (Tây Ninh) tạo nên cảnh tượng siêu thực của thiên nhiên.