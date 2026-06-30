Xuất hiện động vật quý hiếm trên đường lên núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen kêu gọi du khách chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm, đồng thời không xả rác và tuân thủ quy định khi leo núi.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao Ảnh: Triều Potorapy.

Ngày 30/6, Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) phát đi thông tin về sự xuất hiện của một số loài bò sát quý hiếm trên tuyến đường leo núi, đồng thời kêu gọi du khách không mua bán, săn bắt, sử dụng, chọc phá hoặc mang động vật ra khỏi môi trường sống tự nhiên.

Theo BQL, hành trình chinh phục đỉnh núi Bà Đen qua tuyến "đường cột điện" không chỉ là trải nghiệm rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để du khách hòa mình vào hệ sinh thái phong phú của Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen.

Mới đây, qua ống kính của một du khách yêu thiên nhiên, nhiều loài lưỡng cư và bò sát đặc hữu đã được ghi lại khi ẩn mình dọc cung đường leo núi. Những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Trong số đó có 5 loài đặc biệt mà du khách có thể may mắn bắt gặp, gồm:

Tắc kè Núi Bà Đen (Gekko badenii) - loài được xếp hạng nguy cấp (EN).

Thằn lằn ngón Đạt (Cyrtodactylus dati).

Thằn lằn ngón Bà Đen (Cyrtodactylus badenensis) - sắp nguy cấp (VU).

Thằn lằn ngón mắt đen (Cyrtodactylus nigriocularis) - cực kỳ nguy cấp (CR).

Thằn lằn cổ Bà Đen (Scincella badenensis).

Hình ảnh một số loài bò sát được du khách ghi lại trên đường lên núi Bà Đen. Ảnh: Phan Tấn Lộc.

Theo BQL, sự hiện diện của những loài đặc hữu quý hiếm này là minh chứng cho hệ sinh thái giàu giá trị của Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Chính vì vậy, đơn vị kêu gọi du khách ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên, không tác động đến động vật hoang dã dù chỉ để chụp ảnh hay quan sát ở cự ly gần.

Bên cạnh việc bảo vệ động vật, BQL cũng đề nghị du khách không xả rác trên tuyến leo núi, bỏ rác đúng nơi quy định để giữ gìn cảnh quan, góp phần phòng chống cháy rừng, đồng thời tuân thủ nội quy và hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm trong suốt hành trình.

Trước đó, ngày 25/6, BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cũng lên tiếng về tình trạng rác thải xuất hiện dọc cung đường leo núi. Nhiều chai nhựa, lon nước, túi nylon và bao bì thực phẩm bị bỏ lại ven đường, ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như hệ sinh thái rừng.

Đơn vị cho biết đã tăng cường thu gom rác, đồng thời tiếp tục kêu gọi mỗi du khách mang rác xuống núi hoặc bỏ đúng nơi quy định. Theo BQL, chỉ một hành động nhỏ của mỗi người cũng góp phần giữ gìn vẻ đẹp của "Đệ nhất thiên sơn" và bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã.

Chai nhựa chất đống trên tuyến leo núi Cột Điện của núi Bà Đen. Ảnh: BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, hành hương và leo núi mỗi năm. Những năm gần đây, nhiều người còn kết hợp khám phá núi Bà Đen với các điểm đến lân cận như chùa Gò Kén hay thưởng thức đặc sản địa phương.

Hoạt động leo núi tại đây được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn hai tháng tạm dừng vì thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép chinh phục tuyến Cột Điện, từ chân núi lên Chùa Bà và theo chiều ngược lại.