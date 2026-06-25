Rác thải chất đống trên cung đường leo núi Bà Đen

Ban Quản lý núi Bà Đen kêu gọi du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sau khi ghi nhận nhiều điểm tập kết rác tự phát trên tuyến leo núi.

Chai nhựa chất đống trên tuyến leo núi Cột Điện của núi Bà Đen.

Ngày 25/6, Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) kêu gọi cộng đồng người leo núi, các nhóm trekking và du khách chung tay bảo vệ môi trường sau khi phát hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát trên tuyến leo núi Cột Điện.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, BQL phát hiện số lượng lớn chai nhựa, bao bì, túi ni lông và rác sinh hoạt bị bỏ lại ven đường, dưới gốc cây, trong các khe đá và nhiều khu vực rừng dọc tuyến leo núi. Đơn vị cho biết Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến du lịch và tâm linh nổi tiếng mà còn là khu rừng đặc dụng sở hữu hệ sinh thái tự nhiên quý giá, cần được bảo tồn cho hiện tại và các thế hệ tương lai.

Trước thực trạng trên, BQL núi Bà Đen kêu gọi du khách mang theo túi đựng rác cá nhân khi leo núi, thu gom toàn bộ chai nước, bao bì thực phẩm và các loại rác phát sinh trong suốt hành trình. Du khách được khuyến cáo không bỏ lại chai nhựa, túi ni lông tại các điểm nghỉ chân, dưới gốc cây, trong khe đá hoặc dọc các tuyến đường mòn.

Đơn vị cũng khuyến khích những người leo núi có thể nhặt chai nhựa hoặc rác thải bắt gặp trên đường trekking, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo BQL, mỗi chai nhựa bị bỏ lại trong rừng có thể tồn tại hàng trăm năm, trong khi mỗi túi rác được mang xuống núi sẽ góp phần giữ gìn màu xanh cho núi Bà Đen.

Dù BQL đã treo biển khuyến cáo "tự mang rác xuống núi", các điểm tập kết rác tự phát xuất hiện dọc tuyến leo núi.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm".

Hoạt động leo núi tại núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại.

Cảnh biển mây nổi cuồn cuộn siêu thực bao phủ đỉnh núi Bà Đen Mây nón ôm trọn núi Bà Đen (Tây Ninh) tạo nên cảnh tượng siêu thực của thiên nhiên.