ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam chính thức cập nhật phí visa 2,59 triệu đồng

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chính thức công bố biểu phí visa mới áp dụng từ ngày 1/7, trong đó lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 520.000 đồng lên 2,59 triệu đồng.

Du khách mặc kimono dạo bước gần chùa Sensoji ở quận Asakusa, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/6, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chính thức cập nhật về lệ phí visa năm 2026, đối với hồ sơ được thụ lý từ 1/7/2026-31/3/2027, sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố tăng lệ phí xin visa đối với công dân nước ngoài vào ngày 19/6.

Theo đó:

Lệ phí visa nhập cảnh một lần dành cho người mang hộ chiếu phổ thông tăng từ 520.000 đồng lên 2.590.000 đồng.

dành cho người mang hộ chiếu phổ thông tăng từ 520.000 đồng lên 2.590.000 đồng. Lệ phí visa nhập cảnh 2 lần hoặc nhiều lần tăng từ 1.030.000 đồng lên 5.170.000 đồng.

tăng từ 1.030.000 đồng lên 5.170.000 đồng. Trong khi đó, phí gia hạn thời hạn cho phép tái nhập quốc giữ nguyên 520.000 đồng.

Đây là lần đầu Nhật Bản điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978. Chính phủ Nhật Bản cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, dự báo "chưa tác động ngay lập tức" đến lượng khách quốc tế đến quốc gia này.

Theo chính phủ Nhật Bản, nguồn thu bổ sung từ việc tăng lệ phí sẽ được sử dụng để trang trải chi phí xử lý hồ sơ của cộng đồng người nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng. Khoản thu mới này cũng sẽ được dùng để mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Nhật, tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng cư trú quá hạn.

Nhật Bản cho rằng việc nâng lệ phí là cần thiết để đưa các khoản phí liên quan visa và cư trú tiệm cận hơn với mức của các nước phương Tây, từ đó xây dựng một hệ thống quản lý nhập cư hiệu quả hơn.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN NHẬT BẢN THÁNG 5/2026 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Trung Quốc đại lục Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Philippines Australia Singapore Malaysia Lượt khách Nghìn lượt 951.3 616.8 333.7 313 207.9 98.8 85 82.3 76.6 72.2

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm, Nhật Bản đón khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam ghi nhận khoảng 58.000 lượt khách đến Nhật trong tháng 5, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo JNTO, tuyến bay mới Hà Nội - Shizuoka khai thác từ tháng 4 góp phần hỗ trợ nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt. Tuy nhiên, việc một số hãng hàng không cắt giảm chuyến bay cùng sức hút ngày càng lớn của các tour du lịch Trung Quốc đã ảnh hưởng đến lượng khách trong tháng 5.

Khách Việt ghi lại khung cảnh Nhật Bản đầu tháng 4. Ảnh: Cao Thiên Kim.