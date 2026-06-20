Nhật Bản tăng phí xin visa gấp 5 lần, khoảng 2,5 triệu đồng/người

Nhật Bản sẽ tăng lệ phí visa gấp 5 lần đối với công dân nước ngoài từ ngày 1/7, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên trong 48 năm.

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng lệ phí visa đối với công dân nước ngoài thông qua việc sửa đổi một sắc lệnh nội các liên quan. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các ngày 19/6, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978.

Theo quy định mới, mức phí mới áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ ngày 1/7.

Lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen (khoảng 104 USD , tương đương 2,5 triệu đồng)

(khoảng , tương đương 2,5 triệu đồng) Lệ phí visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen (khoảng 208 USD , tương đương 4,9 triệu đồng).

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết mức phí hiện hành được thiết lập từ năm 1978, không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. "Chúng tôi đã điều chỉnh mức lệ phí để phản ánh lạm phát và những biến động về tỷ giá trong gần nửa thế kỷ qua", ông nói tại cuộc họp báo ngày 19/6.

Theo Bộ trưởng, chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, dự báo không tác động ngay lập tức đến lượng khách quốc tế đến Nhật Bản.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Theo chính phủ Nhật Bản, nguồn thu bổ sung từ việc tăng lệ phí sẽ được sử dụng để trang trải chi phí xử lý hồ sơ của cộng đồng người nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng. Khoản thu mới này cũng sẽ được dùng để mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Nhật, tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng cư trú quá hạn.

Nhật Bản cho rằng việc nâng lệ phí là cần thiết để đưa các khoản phí liên quan visa và cư trú tiệm cận hơn với mức của các nước phương Tây, từ đó xây dựng một hệ thống quản lý nhập cư hiệu quả hơn.

Theo số liệu công bố ngày 17/6 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy trong 5 tháng đầu năm, Nhật Bản đón khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách đi thuyền, chụp ảnh với hoa anh đào tại công viên Chidorigafuchi, Tokyo, Nhật Bản, ngày 26/3. Ảnh: Reuters.

Việt Nam ghi nhận khoảng 58.000 lượt khách đến Nhật trong tháng 5, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo JNTO, tuyến bay mới Hà Nội - Shizuoka khai thác từ tháng 4 góp phần hỗ trợ nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt. Tuy nhiên, việc một số hãng hàng không cắt giảm chuyến bay cùng sức hút ngày càng lớn của các tour du lịch Trung Quốc đã ảnh hưởng đến lượng khách trong tháng 5.