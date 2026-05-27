Khách Việt đi Nhật Bản tiếp tục tăng

Trong tháng 4, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong nhóm 9 thị trường gửi khách cao nhất từ trước tới nay đối với riêng tháng này.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết trong tháng 4, Nhật Bản đón khoảng 3,69 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là mức cao nhất theo tháng của năm nay. Tính chung 4 tháng đầu năm, quốc gia này ghi nhận khoảng 14,37 triệu lượt khách quốc tế, vượt mốc 14 triệu lượt năm thứ 2 liên tiếp.

Nhu cầu du lịch Nhật Bản tăng mạnh trong mùa hoa anh đào, đặc biệt tại các thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm 9 thị trường đạt lượng khách đến Nhật cao nhất từ trước tới nay đối với riêng tháng 4.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ GỬI KHÁCH ĐẾN NHẬT BẢN THÁNG 4/2026 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Trung Quốc đại lục Mỹ Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Philippines Việt Nam Canada Lượt khách Nghìn lượt 878.6 643.5 330.7 330 226 164.8 102.5 88.4 76 70.3

Cụ thể, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 76.000 lượt trong tháng 4, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách Việt đạt khoảng 282.000 lượt, tăng 11,7%.

Theo JNTO, nhu cầu du lịch Nhật Bản từ Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực nhờ các kỳ nghỉ lễ và việc mở thêm đường bay mới giữa Hà Nội và thành phố Shizuoka. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý thị trường Việt Nam có tỷ lệ lớn khách du học sinh, thực tập sinh kỹ năng và lao động lưu trú dài hạn.

Trong khi khách Việt, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tăng trưởng mạnh, lượng khách Trung Quốc đại lục đến Nhật giảm sâu. Tháng 4, Nhật Bản chỉ đón khoảng 330.700 lượt khách Trung Quốc, giảm 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khách Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 1,4 triệu lượt, giảm hơn 55%. JNTO cho biết nguyên nhân đến từ nhu cầu du lịch Nhật hạ nhiệt, việc cắt giảm chuyến bay và cảnh báo hạn chế du lịch tới Nhật từ phía Trung Quốc.

Du khách mặc trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản dạo bước gần chùa Sensoji ở quận Asakusa, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Nhật Bản với gần 879.000 lượt trong tháng 4 và lập kỷ lục mới cho tháng này. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với khoảng 643.500 lượt. Mỹ ghi nhận khoảng 330.000 lượt khách, mức cao nhất từng có trong tháng 4.

Một số thị trường châu Âu như Pháp và Nga cũng ghi nhận lượng khách cao kỷ lục cho tháng 4, trong khi Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha đều giảm do kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay diễn ra lệch thời điểm so với năm trước.

Theo JNTO, đồng yen yếu tiếp tục là yếu tố thúc đẩy du lịch Nhật Bản ở nhiều thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tại châu Âu, việc thay đổi đường bay do xung đột khiến thời gian bay kéo dài vẫn là yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản thông báo kể từ ngày 1/7, mức thuế du lịch quốc tế áp dụng đối với hành khách xuất cảnh khỏi Nhật Bản sẽ được điều chỉnh tăng lên 3.000 yen (tương đương 497.000 đồng)/người/lần xuất cảnh. Hành khách sử dụng vé được phát hành trước hoặc trong ngày 30/6 vẫn được áp dụng mức thuế cũ 1.000 yen, trẻ em dưới 2 tuổi được miễn thuế.

Khoản thuế này được thu đối với hành khách xuất cảnh bằng đường hàng không và đường biển. Thông thường, các hãng vận chuyển sẽ cộng trực tiếp khoản phí vào giá vé và nộp lại cho Chính phủ Nhật Bản.

Chính phủ Nhật cho biết nguồn thu từ thuế du lịch quốc tế sẽ được sử dụng cho 3 nhóm mục tiêu chính: xây dựng môi trường du lịch thuận tiện và thoải mái hơn cho du khách; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các điểm đến đặc sắc của Nhật Bản; phát triển tài nguyên du lịch dựa trên các giá trị văn hóa và thiên nhiên bản địa.