Đoàn tàu Hello Kitty nổi tiếng Nhật Bản dừng hoạt động sau 8 năm

Sau gần một thập kỷ vận hành, tàu cao tốc Hello Kitty Shinkansen tại Nhật Bản vừa thực hiện chuyến đi cuối cùng, khép lại một trong những biểu tượng du lịch đường sắt nổi tiếng.

Tàu cao tốc Shinkansen mang hình Hello Kitty đến ga JR Shin-Osaka trong chuyến vận hành cuối cùng ngày 17/5. Ảnh: Kyodo News.

Ngày 17/5, ga JR Shin-Osaka (quận Yodogawa, thành phố Osaka, Nhật Bản) đông hơn thường lệ khi nhiều hành khách tập trung để chờ chuyến tàu Hello Kitty Shinkansen cuối cùng lăn bánh.

Không ít người mang theo máy ảnh, thú bông Hello Kitty hay những món đồ lưu niệm đặc biệt để ghi lại khoảnh khắc chia tay đoàn tàu màu hồng trắng đã gắn bó suốt nhiều năm.

Theo Kyodo News, đoàn tàu chủ đề Hello Kitty chính thức kết thúc hoạt động sau 8 năm vận hành trên tuyến Sanyo Shinkansen nối ga JR Shin-Osaka và ga Hakata (thuộc thành phố Fukuoka).

Hành khách tập trung xem chuyến cuối cùng của đoàn tàu Hello Kitty Shinkansen sáng ngày 17/5. Ảnh: Tokyo Shimbun.

Theo Bangkok Post, trong ngày vận hành cuối cùng, nhiều hành khách đứng dọc sân ga để vẫy tay chào đoàn tàu. Nhiều người hâm mộ vẫy tay và hô lớn "cảm ơn" bằng tiếng Nhật khi đoàn tàu rời ga.

Yoshiharu Ikeda, học sinh lớp 6 từ tỉnh Fukui, đến để trải nghiệm chuyến tàu: "Em thấy tiếc vì tàu sắp ngừng hoạt động, nhưng cũng rất vui vì mình đã kịp đi trước khi nó biến mất. Em muốn nhớ mãi khoảnh khắc này".

Việc đoàn tàu ngừng hoạt động khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng chia sẻ hình ảnh chuyến tàu cuối cùng xuất hiện liên tục những ngày qua.

Trang web chính thức của đoàn tàu cũng đăng tải lời tạm biệt, kèm nhiều hình ảnh và video ghi lại hành trình suốt nhiều năm vận hành. Ngoài ra, nơi đây còn bán các món đồ lưu niệm như móc khóa, thú nhồi bông, túi, sổ tay... dành cho những người yêu mến Hello Kitty Shinkansen.

Hình ảnh bên trong toa số 2 của tàu Hello Kitty Shinkansen. Ảnh: Time Out.

Ra mắt từ năm 2018 bởi Công ty West Japan Railway phối hợp cùng thương hiệu Hello Kitty, đoàn tàu nhanh chóng trở thành điểm hút khách nổi tiếng của du lịch Nhật Bản.

Thiết kế phủ kín hình ảnh Hello Kitty với tông hồng pastel cùng không gian bên trong đồng bộ từ ghế ngồi, tường trang trí đến khu vực chụp ảnh khiến nhiều du khách gọi đây là “tàu cao tốc dễ thương nhất Nhật Bản”. Một toa tàu còn được dùng để trưng bày đặc sản các tỉnh phía Tây Nhật Bản, kết hợp quảng bá du lịch và văn hóa địa phương.

Đến nay, đoàn tàu đã phục vụ khoảng 1 triệu hành khách.