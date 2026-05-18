Bắt du khách đột nhập chuồng khỉ Punch nổi tiếng ở Nhật Bản

Du khách Mỹ bị bắt sau khi trèo qua hàng rào vào khu nuôi khỉ macaque tại sở thú thành phố Ichikawa, nơi sinh sống của Punch - khỉ con nổi tiếng trên mạng xã hội.

Khỉ Punch ngồi cạnh thú bông đười ươi tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

NHK đưa tin hai công dân Mỹ bị bắt với cáo buộc đột nhập khu nuôi khỉ macaque (khỉ đuôi dài) tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Đây là nơi sinh sống của Punch - khỉ con nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát, Reid Jahnai Daysun và Neal Jabahri Duan, đều ngoài 20 tuổi, bị bắt hôm 17/5. Nhà chức trách cho biết Daysun mặc trang phục hóa trang, trèo qua hàng rào cao khoảng 1,5 m để vào khu nuôi khỉ. Trong khi đó, Duan đứng bên ngoài quay phim.

Sự xuất hiện bất ngờ của người lạ khiến đàn khỉ hoảng loạn, chạy lên đỉnh ngọn núi nhân tạo trong khu nuôi. Nhân viên sở thú nhanh chóng khống chế hai người rồi bàn giao cho cảnh sát với cáo buộc "cản trở hoạt động của sở thú". Các điều tra viên cho biết Daysun từ chối trả lời thẩm vấn, còn Duan phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình.

Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của sở thú cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn đối với động vật và cơ sở vật chất. "Sở thú vẫn mở cửa đến 16h30 như bình thường, nhưng một số khu vực tham quan tạm đóng và các biện pháp an ninh được tăng cường", thông báo nêu, cho biết thêm một phần khu vực tham quan quanh "núi khỉ" bị phong tỏa và một sự kiện của sở thú cũng bị hủy.

Du khách tập trung tại vườn thú thành phố Ichikawa để xem Punch tại khu vực nuôi khỉ đuôi dài Nhật Bản. Ảnh: Masatoshi Okauchi.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh vườn thú thành phố Ichikawa ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ sức hút của Punch - khỉ con bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh vào tháng 7/2025.

Để giúp Punch giảm căng thẳng, nhân viên sở thú đã đưa cho nó một thú bông đười ươi. Từ đó, khỉ luôn ôm và mang món đồ chơi này theo bên mình. Những video và hình ảnh về Punch nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đến nay, Punch dần hòa nhập với đàn và kết bạn với cả con người lẫn những con khỉ khác. Nó cũng không còn ôm thú bông mọi lúc như trước, dù vẫn ngủ cùng món đồ này mỗi đêm. Vườn thú hiện chuẩn bị 2 con thú bông để thay phiên vệ sinh hàng ngày.

Sự nổi tiếng của Punch đã giúp thay đổi tình hình tài chính của vườn thú Ichikawa, nơi từng gặp khó khăn vì thâm hụt ngân sách và thiếu khách tham quan. Kể từ khi câu chuyện của Punch được đăng tải, vườn thú đã nhận hơn 200.000 USD tiền quyên góp.

Theo số liệu chính thức, sở thú đón 348.885 lượt khách trong năm 2025, tăng hơn 100.000 lượt so với mức 246.544 của năm trước. Đây cũng là lượng khách cao nhất kể từ khi công viên mở cửa năm 1987.

