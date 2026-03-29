Con số khó tin về điểm ứng phó quá tải du lịch tại Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng số khu vực phải triển khai biện pháp chống quá tải du lịch lên 100 vào năm 2030, trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh.

Khách quốc tế đổ về dọc phố Takeshita tại khu mua sắm Harajuku ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/8/2024. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/3, Chính phủ Nhật Bản thông qua mục tiêu mới, nâng số khu vực triển khai các biện pháp ứng phó quá tải du lịch từ 47 vào năm 2025 lên 100 vào năm 2030, theo Japan Times. Mục tiêu này được đưa vào kế hoạch cơ bản mới về phát triển du lịch, được phê duyệt trong cuộc họp nội các cùng ngày.

Kế hoạch "tuyên chiến" với quá tải du lịch nhằm tăng cường các biện pháp liên quan thông qua nguồn thu từ thuế xuất cảnh, còn gọi là thuế du lịch quốc tế, dự kiến tăng từ 1.000 yen lên 3.000 yen mỗi người từ tháng 7.

Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho các địa phương triển khai các giải pháp xử lý quá tải, bao gồm giảm ùn tắc và hạn chế các hành vi không phù hợp của du khách.

Kế hoạch mới kéo dài 5 năm, bắt đầu từ năm tài khóa 2026. Quốc gia này chuyển hướng thu hút khách quốc tế đến các khu vực nông thôn, cũng như tăng cường kiểm soát các cơ sở lưu trú tư nhân hoạt động không đúng quy định.

Giao lộ Shibuya, Tokyo nổi tiếng với cảnh dòng người đông đúc. Ảnh: Reuters.

Trong tháng 2, Nhật Bản đón gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục cho tháng 2 và là lần đầu tiên lượng khách tăng trở lại sau hai tháng giảm liên tiếp, theo Nikkei Asia.

Nhật Bản là thị trường gửi khách lớn nhất, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc). Lượng khách từ Singapore, Philippines, Mỹ và Canada cũng tăng trưởng tốt, góp phần thúc đẩy tổng số khách quốc tế.

Ngược lại, lượng khách từ Trung Quốc tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng do quan hệ song phương căng thẳng, chính phủ Nhật Bản dự kiến tập trung thu hút thêm du khách từ châu Âu, Mỹ, Australia và các khu vực khác.

Mùa hoa anh đào, một trong những điểm hút khách lớn, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khách trong tháng 3. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông đang tạo ra những rủi ro mới đối với thị trường du lịch Nhật Bản. Tình hình an ninh bất ổn khiến các hãng hàng không phải điều chỉnh lộ trình bay dài hơn, kéo theo chi phí tăng.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: Japan Times.

Giá dầu thô tăng mạnh cũng khiến giá vé máy bay leo thang. Một số tour từ châu Âu và Trung Đông đến Nhật Bản đã bị hủy, trong khi xu hướng du lịch khoảng cách ngắn, gần châu Âu và Bắc Mỹ, đang gia tăng.

Cán cân chi tiêu du lịch của Nhật Bản gần đây cũng suy yếu. Trong những năm gần đây, chi tiêu của du khách quốc tế luôn vượt chi tiêu của người Nhật ra nước ngoài, giúp duy trì thặng dư. Tuy nhiên, chi tiêu của người Nhật ở nước ngoài tăng, cùng với sự sụt giảm khách Trung Quốc, đã khiến mức thặng dư thu hẹp.

Năm 2025, Nhật Bản đón kỷ lục 42,7 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay. Chính phủ đặt mục tiêu 60 triệu lượt vào năm 2030, song trong 2 tháng đầu năm, lượng khách chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ, cho thấy triển vọng vẫn còn nhiều thách thức.