Biết gì về startup ẩm thực từng lên Shark Tank vừa dừng hoạt động

Sau hơn 3 năm phát triển với mục tiêu "mang ẩm thực Việt đi muôn phương", Cà Mèn Foods thông báo dừng hoạt động do gặp khó khăn về dòng tiền.

Nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận (thứ 2 từ trái sang) tại Shark Tank Việt Nam mùa 7. Ảnh: Shark Tank.

Ngày 21/7, trên trang mạng xã hội, Cà Mèn Foods thông báo dừng hoạt động sau thời gian gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phát triển. Trong những ngày cuối tháng 7, doanh nghiệp sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng để gửi đến những khách hàng đã chờ đợi thương hiệu quay trở lại sau nhiều tháng hết hàng.

Theo Cà Mèn Foods, dù đã nỗ lực duy trì hoạt động, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền. Trước đó, từ cuối tháng 3, thương hiệu cũng thông báo đóng các gian hàng trên một số sàn thương mại điện tử vì một số lý do khách quan.

Cà Mèn khởi nguồn từ một quán ăn mang hương vị Quảng Trị tại TP.HCM vào năm 2015, với mong muốn đưa các món ăn địa phương đến nhiều thực khách hơn.

Đến tháng 6/2022, thương hiệu giới thiệu phiên bản cháo bột cá lóc Quảng Trị đóng gói đông lạnh gồm gói bột hút chân không, nước sốt và cá lóc đồng nguyên miếng. Sản phẩm có thời hạn bảo quản 90 ngày, người dùng chỉ mất khoảng 5 phút để chế biến.

Cà Mèn xuất phát điểm là một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị tại TP.HCM. Ảnh: Cà Mèn.

Ý tưởng phát triển dòng thực phẩm đóng gói được hình thành trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi việc tìm một bữa ăn thuận tiện trở nên khó khăn. Đến tháng 3/2023, Cà Mèn Foods được thành lập với sứ mệnh "Mang ẩm thực Việt đi muôn phương". Cũng trong năm 2023, doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch lô hàng đầu tiên sang Mỹ, sau đó mở rộng sang Anh, Australia, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Từ sản phẩm đầu tiên là cháo bột cá lóc, Cà Mèn Foods phát triển danh mục lên hơn 15 sản phẩm như miến lươn, bún lươn xào nghệ, bánh đa cua, bún bò Huế, bánh canh chả cá, bún cá rô, bún cá ngừ, bún chay, mì Quảng tôm, mì Quảng cá lóc và hủ tiếu mực.

Doanh nghiệp từng vận hành nhà máy rộng 1.000 m2 với công suất 200.000-300.000 sản phẩm mỗi tháng. Sản phẩm được phân phối tại hơn 400 điểm bán trong nước, gồm các hệ thống như Co.opmart, AEON, Emart, Kingfood, Farmers Market... và có mặt tại hơn 1.000 siêu thị, chợ Việt ở Mỹ, đồng thời được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác.

Để phù hợp với từng thị trường, Cà Mèn phát triển 3 dòng sản phẩm gồm dạng hộp (box) dành cho xuất khẩu, dạng gói (pouch) cho thị trường trong nước và hộp retort - dòng sản phẩm đang được nghiên cứu nhằm kéo dài thời hạn bảo quản ở nhiệt độ thường.

Những sản phẩm nổi tiếng của Cà Mèn như bánh canh cua, cháo bột cá lóc, bánh canh chả cá. Ảnh: Cà Mèn Foods.

Cà Mèn Foods là một trong những dự án khởi nghiệp nổi bật trong lĩnh vực thực phẩm với định hướng đưa đặc sản Việt ra thị trường quốc tế. Năm 2024, doanh nghiệp lọt top 10 Startup Wheel và tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7. Một năm sau, dự án giành giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn.

Trong cộng đồng khởi nghiệp, Cà Mèn Foods còn gắn với tên tuổi nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận, người qua đời đột ngột vào tháng 11/2025 khi mới 34 tuổi.

Anh Thuận khát khao theo đuổi định hướng đưa ẩm thực Việt đến nhiều quốc gia, không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt xa quê mà còn giới thiệu hương vị Việt tới người tiêu dùng quốc tế. Thương hiệu kỳ vọng mỗi sản phẩm sẽ góp phần quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam ra thế giới.